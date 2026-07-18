Em um único tempo... a Inglaterra iguala o recorde de partidas pelo terceiro lugar

A seleção inglesa encerrou o primeiro tempo com uma vantagem de 4 a 0 sobre a França, na partida pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026, na noite deste sábado, aproximando-se de igualar a maior vitória da história das partidas de classificação da Copa do Mundo.

A maior diferença de gols na história das partidas pelo terceiro lugar da Copa do Mundo é de 4 gols, quando a Suécia venceu a Bulgária por 4 a 0 na edição de 1994.

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Declan Rice abriu o placar aos 3 minutos, antes de Ezri Konsa ampliar a vantagem aos 18; em seguida, Bukayo Saka marcou o terceiro e o quarto gols, aos 37 e 45+1 minutos, respectivamente.

Segundo a rede francesa “stats foot”, o gol de Rice é o mais rápido sofrido pela França em uma Copa do Mundo desde o gol do inglês Brian Robson no primeiro minuto do confronto entre as duas seleções, na Copa do Mundo de 1982.

Além disso, esta é a primeira vez na história das participações da França na Copa do Mundo que a seleção sofre dois gols nos primeiros 20 minutos de uma partida, além de ser a primeira vez, desde a edição de 2010 sob o comando do técnico Raymond Dominique, que os Bleus sofrem dois ou mais gols em duas partidas consecutivas da Copa do Mundo.

A seleção francesa havia sido derrotada na semifinal (2 a 0) pela Espanha.



