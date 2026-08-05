O Al-Nassr causou uma surpresa de grande calibre, após decidir colocar seu goleiro saudita Nawaf Al-Aqidi à venda durante a atual janela de transferências de verão.

Relatos da imprensa haviam revelado os contornos de uma crise envolvendo o Al-Nassr e seu goleiro saudita, diante do desejo do jogador de deixar a equipe para conseguir um número maior de minutos na próxima temporada.

O jornal saudita "Okaz" afirmou que o Al-Nassr comunicou ao agente de Al-Aqidi que não há intenção de renovar seu contrato, durante uma reunião que juntou as duas partes na concentração da equipe em Lisboa, capital de Portugal.

O clube saudita caminha para aprovar a saída definitiva de Al-Aqidi para o Al-Fateh, clube pelo qual o goleiro jogou por empréstimo durante a segunda metade da temporada 2024-2025.

Por meio deste acordo, o Al-Nassr receberá uma quantia financeira do Al-Fateh em troca de Nawaf Al-Aqidi, além de seu goleiro saudita Abdulhadi Al-Alwan e de seu lateral-direito Saeed Baatiyah.

O jornal esclareceu que as negociações entre as duas partes chegaram a estágios avançados, com expectativas de que o acordo seja concluído nos próximos dias, antes do anúncio oficial da transferência.

Vale lembrar que Al-Aqidi (26 anos) é considerado uma das crias do Al-Nassr, tendo sido promovido ao time principal em 2019, mas não conseguiu garantir uma vaga como titular, saindo por empréstimo para o Al-Taee em 2022 e depois para o Al-Fateh em 2025.

Apesar de ter começado a temporada passada como titular na defesa do gol do "Al-Alami", ele voltou a frequentar o banco de reservas por causa de alguns erros que cometeu no meio da temporada, especialmente durante os confrontos contra o Al-Qadsiah e o Al-Hilal pela Roshn League.

O jovem goleiro também perdeu sua vaga de titular na seleção da Arábia Saudita, após os erros que cometeu durante o amistoso contra a seleção do Egito, em março passado, fazendo com que o veterano Mohammed Al-Owais defendesse o gol da Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2026 em seu lugar.