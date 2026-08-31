Em substituição a Nasreddine Nabi, o Raja define a identidade de seu novo técnico

O clube Raja Club Athletic definiu a identidade do novo diretor técnico do time principal de futebol, depois que a diretoria decidiu encerrar a experiência do treinador tunisiano Nasreddine Nabi, após dias de tensão e desentendimentos que marcaram sua relação com o diretor esportivo português, Rogério Matias.

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Nabi havia apresentado seu pedido de demissão do cargo, antes de deixar o Marrocos com destino à Bélgica, diante da não obtenção de um terreno de consenso que permitisse sua permanência à frente da comissão técnica.

Segundo uma fonte confiável, ao site marroquino "Le 360 Sport", a diretoria do Raja, após analisar diversos nomes propostos, decidiu escolher o espanhol Paco Jémez para assumir a missão de treinar o time durante a próxima fase, como sucessor de Nasreddine Nabi.

O nome de Jémez havia entrado com força nos planos do Raja durante as últimas horas, ao lado do português Paulo Duarte, antes de a diretoria do clube optar pelo treinador espanhol, com base nas propostas apresentadas por Rogério Matias durante suas reuniões com os dirigentes do clube.

Está previsto que Paco Jémez seja apresentado oficialmente como novo treinador do Raja Club Athletic amanhã, terça-feira, na academia do clube.

Paco Jémez tem 56 anos e possui longa experiência no futebol espanhol, tendo já comandado o Rayo Vallecano por cinco temporadas, além de experiências com Las Palmas, Granada, Córdoba e Ibiza.

Jémez também teve experiências fora da Espanha, sendo as mais notáveis com o Cruz Azul do México e o Tractor do Irã, antes de atuar durante o ano de 2026 como auxiliar do treinador Nuno Espírito Santo no West Ham da Inglaterra.

A diretoria do Raja aposta na experiência do treinador espanhol para reorganizar a casa interna do time e conduzi-lo durante a próxima fase, num momento em que o clube corre contra o tempo para fechar o dossiê do treinador e se preparar para os próximos compromissos.

Com a escolha de Paco Jémez, a diretoria do Raja põe fim à polêmica que acompanhou o futuro de Nasreddine Nabi, abrindo uma nova página no nível da comissão técnica, à espera do anúncio oficial da nomeação do treinador espanhol.

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