Em recuperação de lesão, Neymar curte Carnaval em Salvador

Craque brasileiro aproveita passagem pelo Brasil para curtir ao lado dos "parças"

Neymar está aproveitando o Carnaval 2019! Após ser liberado pelo PSG para seguir a recuperação do quinto metatarso do pé direito, o craque está no Brasil, mais precisamente em Salvador, para curtir a folia ao lado dos seus parças.

Ao lado do surfista Gabriel Medina, o jogador marcou presença no Camarote Salvador, além de prestigiar o show da cantora da Anitta no primeiro dia de festa.

Vale destacar que Neymar veio acompanhado de dois profissionais do departamento médico do clube parisiense e também dará prosseguimento ao tratamento da lesão. Sua previsão de retorno aos gramados é para a segunda semana de abril.



Foto: Reprodução

