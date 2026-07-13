Em preparação para o confronto contra a Inglaterra... a Argentina retorna aos treinos sem Messi

O técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, concedeu descanso total aos seus titulares, incluindo o astro Lionel Messi, nos treinos realizados neste domingo no complexo de Kansas City, como parte do plano de recuperação física antes do confronto contra a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo de 2026.

De acordo com o site do canal argentino “TYC”, os treinos se limitaram aos jogadores reservas e àqueles que entraram em campo vindos do banco na partida contra a Suíça, enquanto os titulares se contentaram em assistir das arquibancadas após terem disputado mais de 120 minutos na exaustiva partida das quartas de final.

Scaloni disse na coletiva de imprensa após a classificação: “Vamos nos recuperar, e acredito que seja disso que precisamos e o que é mais importante”, enfatizando que o foco atual está na recuperação da energia e da força dos jogadores, em preparação para a fase final.

O único jogador que se movimentou sob supervisão da equipe médica foi Nicolás González, que ainda sente dores devido à contusão sofrida no tornozelo esquerdo; ele começou o treino alongando a perna lesionada por alguns minutos antes de retornar aos exercícios leves.

Em um desdobramento positivo, fontes médicas dentro do acampamento argentino confirmaram que Cristian Romero e Leandro Paredes, que foram obrigados a sair durante a prorrogação contra a Suíça devido a problemas físicos, não estão lesionados, e que sua saída se deveu ao cansaço e a algumas contusões leves.

Nicolás Otamendi substituiu Romero na defesa, enquanto Paredes deixou o campo e foi substituído por José López, que mal conseguia andar com uma perna só; no entanto, os exames médicos confirmaram a ausência de lesões graves.

De acordo com o plano inicial, a equipe permanecerá em Kansas City até a manhã desta segunda-feira, quando realizará um treino matinal antes de viajar para Atlanta, palco do aguardado confronto contra os Três Leões.

Está previsto que a seleção argentina realize seu primeiro treino em Atlanta na terça-feira, seguido pela habitual coletiva de imprensa de Scaloni no Estádio Mercedes-Benz, um dia antes da partida decisiva que determinará quem se classifica para a grande final.