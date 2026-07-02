Em números... Yamal, o amuleto das vitórias da Espanha nos grandes torneios

O craque do Barcelona, Lamine Yamal, contribuiu para a goleada da Espanha sobre a Áustria (3 a 0) na noite de quinta-feira, no estádio de Los Angeles, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
A seleção espanhola manteve seu histórico perfeito em grandes competições quando Yamal é titular, conquistando sua nona vitória em nove partidas que o jogador disputou desde sua estreia internacional, tanto na Copa do Mundo quanto na Eurocopa.
Leia também
Senegal não consegue repetir os feitos do Marrocos contra as seleções europeias
Técnico da Bélgica sobre o Senegal: “Essas equipes perdem sua estrutura tática no final da partida”
Além disso, o ponta espanhol, de 18 anos, alcançou um recorde histórico durante o confronto contra a Áustria.
Ele se tornou o jogador mais jovem, desde o início do registro dessa estatística em 1966, a conseguir tocar na bola 10 vezes ou mais dentro da área adversária (14 toques), além de completar 10 ou mais dribles bem-sucedidos (10) em uma única partida da Copa do Mundo.
Mikel Oyarzabal abriu o placar para a Espanha contra a Áustria, aos 36 minutos, antes de Pedro Porro ampliar a vantagem com o segundo gol, aos 66 minutos; em seguida, Oyarzabal voltou a marcar para fechar a goleada com seu segundo gol pessoal, aos 89 minutos.
A Espanha disputará as oitavas de final contra o vencedor do confronto entre Portugal e Croácia, que se enfrentarão ainda nesta manhã de sexta-feira, horário padrão árabe.