Relatos da imprensa revelaram detalhes da proposta apresentada pelo Al-Shabab ao seu astro Hammam Al-Hammami, a fim de preservar seus serviços diante das tentações do vizinho e rival tradicional Al-Hilal.

Relatos da imprensa haviam revelado o desejo do Al-Hilal de contratar Hammam Al-Hammami no próximo período, após as atuações destacadas que ele apresentou com a seleção saudita na Copa do Golfo Árabe "Golfo 27".

Os canais "Thmanyah", que transmitem a Liga Roshn, afirmaram que o Al-Shabab ofereceu aos agentes do jogador saudita um salário elevado, superior a 10 milhões de riais por temporada, visando à renovação.

Os canais esclareceram que essa proposta foi feita antes da realização do torneio do Golfo, não tendo sido aceita por Al-Hammami à época, e até o momento não se chegou a um acordo a esse respeito.

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Segundo os canais sauditas, o contrato do atleta de 22 anos com o Al-Shabab se encerra em agosto, o que o coloca a apenas dois meses de entrar no período livre que lhe permite assinar com qualquer clube de forma gratuita.

Al-Hammami conseguiu apresentar atuações destacadas na Copa do Golfo Árabe "Golfo 27", marcou um gol na partida final contra os Emirados Árabes Unidos e chegou a receber o prêmio de melhor jogador do torneio.

Desde então, o nome do habilidoso ponta passou a ser associado a uma transferência para o Al-Hilal no próximo período, com a existência de notícias sobre tentativas recentes do Al-Shabab de renovar seu contrato e mantê-lo nas fileiras do time.

Vale lembrar que Al-Hammami participou de 8 partidas pelo Al-Shabab desde o início da atual temporada, nas quais marcou um único gol, sem dar nenhuma assistência, mas está ausente das partidas desde o fim do torneio do Golfo devido à lesão.