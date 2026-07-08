Em números... Messi é o jogador mais perigoso nas últimas três Copas do Mundo

Lionel Messi continuou a consolidar sua posição como um dos jogadores mais influentes da história da Copa do Mundo, depois de liderar a seleção argentina a uma vitória emocionante sobre o Egito (3 a 2), ontem, terça-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção argentina estava perdendo por dois gols a zero para o Egito, antes de Messi liderar a reação dos atuais campeões, primeiro dando assistência para o gol que diminuiu a diferença e, em seguida, marcando o gol de empate.

Enzo Fernández marcou o gol da vitória nos acréscimos, garantindo à sua seleção a classificação para as quartas de final, apesar de o capitão do Tango, Messi, ter perdido um pênalti durante a partida.

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Graças à sua contribuição decisiva contra o Egito, Messi continuou a confirmar sua excepcional presença ofensiva. A rede de estatísticas “Opta” informou que ele é o jogador que mais chutou a gol entre todos os jogadores nas últimas três edições da Copa do Mundo, com 79 chutes, além de liderar o ranking de criadores de chances, com 46.

Messi se prepara para continuar sua trajetória no torneio, quando comandará a Argentina contra a Suíça nas quartas de final, buscando levar a atual campeã às semifinais e continuar a ampliar seus recordes na Copa do Mundo.