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Achraf Hakimi seguiu escrevendo a história com a camisa da seleção de Marrocos, com sua grande contribuição na ampla vitória (5 a 1) sobre o Níger, na noite de sexta-feira, no estádio Mohammed V, em Casablanca, pela terceira rodada das eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027.

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Hakimi marcou dois gols diante do Níger, aos 27 e aos 45+3 minutos, além de dar uma assistência para o companheiro Youssef En-Nesyri, aos 77 minutos.

Com isso, Hakimi tornou-se o primeiro jogador a atingir 20 assistências com Marrocos no século XXI, reforçando sua posição como um dos jogadores mais influentes da história da seleção marroquina.

O novo feito veio em meio às atuações de destaque apresentadas pelo lateral-direito, seja com a seleção de seu país ou com o Paris Saint-Germain, já que participou de 9 gols nas últimas 5 partidas que disputou pelo clube e pela seleção, tendo marcado 5 gols e dado 4 assistências, numa sequência que reflete seu grande impacto ofensivo apesar de atuar na posição de lateral.

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Sequência histórica para Marrocos

No mesmo contexto, a seleção de Marrocos seguiu reforçando seu retrospecto marcante em casa nas eliminatórias para os grandes torneios.

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A equipe conquistou sua décima sexta vitória consecutiva em partidas disputadas em seu próprio território, nas eliminatórias da Copa Africana de Nações e da Copa do Mundo, de acordo com a rede francesa "stats foot", alcançando sua melhor sequência de vitórias em casa neste tipo de competição.

Esse número é uma extensão da grande evolução que os resultados da seleção marroquina vêm registrando nos últimos anos, após se impor como uma potência de destaque no cenário do continente africano e do mundo.

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Yasser Zabiri abriu o placar para Marrocos diante do Níger aos quatro minutos, traduzindo o forte início ofensivo dos donos da casa e dando à seleção marroquina a vantagem antecipada, após uma assistência do companheiro Brahim Díaz.

Achraf Hakimi acrescentou o segundo gol aos 27 minutos, com um forte chute de fora da área, ampliando a vantagem da equipe do técnico Mohamed Ouahbi.

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Mas a seleção do Níger não se entregou, e Mohamed Abderrahmane conseguiu diminuir a diferença para a seleção de seu país aos 41 minutos, aumentando a emoção dos minutos finais do primeiro tempo.

Os acréscimos registraram uma importante chance para o Níger buscar o empate, depois que Youssef Ali Oumar desperdiçou um pênalti aos 45 minutos, antes que Hakimi punisse os visitantes marcando o terceiro gol de Marrocos, aos três minutos dos acréscimos, por meio de um chute de longa distância em cobrança de falta, encerrando os donos da casa o primeiro tempo da partida em vantagem por três gols a um.

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No segundo tempo, Hakimi deu uma assistência para En-Nesyri aos 77 minutos, antes que Ayoub Ouffkir fechasse a goleada por cinco aos 90 minutos.

A seleção marroquina ocupa a liderança do Grupo 1 das eliminatórias, com 9 pontos, três pontos à frente do Gabão, vice-líder, enquanto o Níger aparece na terceira posição com 3 pontos, e depois o Lesoto no fim da tabela sem pontuação.