Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Publicidade
Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Em números: Hakimi é o rei das assistências no século 21 e série inédita do Marrocos

Siga GOAL no Google

Achraf Hakimi seguiu escrevendo a história com a camisa da seleção de Marrocos, com sua grande contribuição na ampla vitória (5 a 1) sobre o Níger, na noite de sexta-feira, no estádio Mohammed V, em Casablanca, pela terceira rodada das eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027.

Publicidade

Hakimi marcou dois gols diante do Níger, aos 27 e aos 45+3 minutos, além de dar uma assistência para o companheiro Youssef En-Nesyri, aos 77 minutos.

Com isso, Hakimi tornou-se o primeiro jogador a atingir 20 assistências com Marrocos no século XXI, reforçando sua posição como um dos jogadores mais influentes da história da seleção marroquina.

O novo feito veio em meio às atuações de destaque apresentadas pelo lateral-direito, seja com a seleção de seu país ou com o Paris Saint-Germain, já que participou de 9 gols nas últimas 5 partidas que disputou pelo clube e pela seleção, tendo marcado 5 gols e dado 4 assistências, numa sequência que reflete seu grande impacto ofensivo apesar de atuar na posição de lateral.

Leia também

Com a ajuda de Trump: Infantino é acusado de violar a lei americana e transformar a Fifa em propriedade privada

Publicidade
Publicidade

Tio de Mohamed Salah: Hossam Hassan xingou ele e seus companheiros com palavras obscenas

Tópicos relacionados

Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável
Sinal Aberto
SBT Logo

SBT

✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira

✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato

✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT)

Preço mensal a partir deGratuito
Cobertura Total
Max

Max

✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável
Sinal Aberto
SBT Logo

SBT

✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira

✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato

✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT)

Preço mensal a partir deGratuito
Cobertura Total
Max

Max

✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável

Sequência histórica para Marrocos

No mesmo contexto, a seleção de Marrocos seguiu reforçando seu retrospecto marcante em casa nas eliminatórias para os grandes torneios.

Publicidade

A equipe conquistou sua décima sexta vitória consecutiva em partidas disputadas em seu próprio território, nas eliminatórias da Copa Africana de Nações e da Copa do Mundo, de acordo com a rede francesa "stats foot", alcançando sua melhor sequência de vitórias em casa neste tipo de competição.

Esse número é uma extensão da grande evolução que os resultados da seleção marroquina vêm registrando nos últimos anos, após se impor como uma potência de destaque no cenário do continente africano e do mundo.

Publicidade

Yasser Zabiri abriu o placar para Marrocos diante do Níger aos quatro minutos, traduzindo o forte início ofensivo dos donos da casa e dando à seleção marroquina a vantagem antecipada, após uma assistência do companheiro Brahim Díaz.

Achraf Hakimi acrescentou o segundo gol aos 27 minutos, com um forte chute de fora da área, ampliando a vantagem da equipe do técnico Mohamed Ouahbi.

Publicidade

Mas a seleção do Níger não se entregou, e Mohamed Abderrahmane conseguiu diminuir a diferença para a seleção de seu país aos 41 minutos, aumentando a emoção dos minutos finais do primeiro tempo.

Os acréscimos registraram uma importante chance para o Níger buscar o empate, depois que Youssef Ali Oumar desperdiçou um pênalti aos 45 minutos, antes que Hakimi punisse os visitantes marcando o terceiro gol de Marrocos, aos três minutos dos acréscimos, por meio de um chute de longa distância em cobrança de falta, encerrando os donos da casa o primeiro tempo da partida em vantagem por três gols a um.

Publicidade

No segundo tempo, Hakimi deu uma assistência para En-Nesyri aos 77 minutos, antes que Ayoub Ouffkir fechasse a goleada por cinco aos 90 minutos.

A seleção marroquina ocupa a liderança do Grupo 1 das eliminatórias, com 9 pontos, três pontos à frente do Gabão, vice-líder, enquanto o Níger aparece na terceira posição com 3 pontos, e depois o Lesoto no fim da tabela sem pontuação.

Written byMuhammad Sharaf Eldeen

Editor-chefe de turno

Resumo Profissional

Jornalista egípcio multidisciplinar, dedicado a oferecer aos leitores uma visão jornalística abrangente e precisa. Possuo mais de 13 anos de experiência em meios impressos e audiovisuais, tendo colaborado com alguns dos maiores jornais, plataformas digitais e canais de televisão no Egito e no mundo árabe. Desde abril de 2017, desempenho as funções de Editor de Turno (Shift Manager) e Editor de Desk no Kooora, o principal site de desporto árabe, trabalhando com uma equipa de elite de profissionais altamente qualificados.

Sou apaixonado por redigir artigos e análises desportivas lógicas e acessíveis — evitando complexidades desnecessárias — mantendo sempre os mais elevados padrões de rigor e objetividade. Acredito firmemente que as preferências pessoais não devem interferir no trabalho jornalístico; a informação é um compromisso e a integridade é a ética suprema da profissão mediática.

Percurso Pessoal e Filosofia Futebolística

A minha história com o futebol começou aos cinco anos, inspirado pela paixão da minha família durante o Mundial de 1994. Desde então, o futebol tornou-se parte integrante da minha vida, tanto como jogador quanto como espetador.

Uma das memórias futebolísticas mais marcantes da minha infância é a histórica final da UEFA Champions League entre o Bayern de Munique e o Manchester United, em Camp Nou, a 26 de maio de 1999. Naquela noite, a reviravolta épica dos "Red Devils" marcou o início da minha lealdade vitalícia ao gigante alemão, que continua a ocupar um lugar de destaque no meu coração.

Áreas de Especialização

Graças à minha experiência em diversos setores da comunicação, especializo-me em:

História do Futebol: Conhecimento profundo da história do futebol europeu e, em particular, do alemão.

Análise Tática: Previsão de cenários de jogo e análises táticas detalhadas.

Scouting: Capacidade de identificar jovens talentos e analisar o seu potencial técnico.

Marcos e Momentos Relevantes

Guardo muitas memórias felizes no futebol, mas a mais significativa a nível internacional foi a conquista da Champions League de 2001 pelo Bayern de Munique frente ao Valência, que representou a minha primeira grande alegria continental com o clube.

O Meu Onze Ideal de Todos os Tempos:

Guarda-redes: Manuel Neuer.

Defesa: Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Médios: Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Zinedine Zidane.

Avançados: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário (O Fenómeno).

Ver perfil do autor