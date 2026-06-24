Em números... Como ocorre a distribuição dos recursos entre os clubes da Liga Saudita?

A Associação da Liga Roshen da Arábia Saudita divulgou o mecanismo de distribuição de recursos aos clubes participantes da competição, de acordo com a segunda fase do programa de repartição da Associação.

A Liga divulgou um comunicado em seu site oficial, no qual confirmou que a distribuição dos recursos entre os clubes se baseará em três critérios: desempenho comercial, audiência televisiva e desempenho esportivo, considerando as últimas três temporadas.

Além desses critérios, todos os clubes recebem 22% desses recursos de forma igualitária, a fim de estabelecer uma base comum para todos os clubes no âmbito do programa, conforme divulgado pela Federação.

Com a mesma porcentagem, os recursos são distribuídos entre os clubes da Liga Saudita com base no critério do desempenho esportivo, medindo-se a média da classificação de cada clube na tabela do campeonato nas últimas três temporadas.

Por outro lado, os clubes recebem 28% dessa parcela com base no critério de desempenho comercial, que mede a capacidade do clube de desenvolver seus recursos comerciais, como vendas de ingressos, patrocínios, publicidade, produtos comerciais, direitos de imagem dos jogadores e direitos de licenciamento.

Outros 28% da parcela são distribuídos com base no critério de audiência televisiva, por meio do cálculo do número total de espectadores dos jogos dos clubes da Liga Saudita por meio de transmissões ao vivo e plataformas de streaming digital no Oriente Médio e no Norte da África.

Vale lembrar que o período anterior foi marcado por grande polêmica, devido à falta de clareza nos critérios de distribuição de recursos aos clubes da Liga Saudita pelo Programa de Atração de Talentos, criado para recrutar estrelas desde o verão de 2023.