Em números: a série ofensiva do Real Madrid aterroriza o Leipzig

O Real Madrid se arma com um forte histórico ofensivo diante dos clubes alemães, o que lhe dá vantagem antes do confronto contra o Leipzig na noite desta quarta-feira, pela Liga dos Campeões da Europa.

O time merengue recebe o Leipzig no estádio Santiago Bernabéu, na terceira rodada da fase de liga, dias antes do aguardado Clássico do Campeonato Espanhol contra o Barcelona.

De acordo com as estatísticas do site oficial da Liga dos Campeões da Europa, o Real Madrid marcou em cada uma de suas 26 últimas partidas europeias em casa diante de clubes alemães, além de ter balançado as redes nos últimos 44 jogos que disputou em seu estádio pela Liga dos Campeões da Europa.

Por sua vez, Kylian Mbappé marcou gols em seus últimos 4 jogos pela Liga dos Campeões da Europa, e já havia balançado as redes do Leipzig com a camisa do Paris Saint-Germain, no duelo entre as duas equipes na fase de grupos, em outubro de 2021.

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Vinícius Júnior também marcou dois gols contra o Leipzig na Liga dos Campeões da Europa com a camisa do Real Madrid, o primeiro na derrota por 3 a 2 fora de casa, em outubro de 2022, e o segundo no empate por 1 a 1 no estádio Santiago Bernabéu, em março de 2024.

No que diz respeito aos confrontos diretos entre as duas equipes, elas se enfrentaram 4 vezes na Liga dos Campeões da Europa.

Na fase de grupos da temporada 2022-2023, o Real Madrid venceu em casa pelo placar de 2 a 0, antes de perder para o Leipzig por 3 a 2 na Alemanha.

E nas oitavas de final da temporada 2023-2024, o clube merengue venceu por 1 a 0 em Leipzig e, depois, as duas equipes empataram por 1 a 1 em Madri.







