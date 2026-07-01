Em números: a Bélgica consegue a virada mais difícil da história da Copa do Mundo... e a edição de 2026 será a mais emocionante

A seleção da Bélgica conseguiu uma virada histórica, ao reverter uma desvantagem de dois gols e conquistar uma vitória emocionante por 3 a 2 sobre o Senegal na prorrogação, na noite de quarta-feira, no Estádio de Seattle, nos Estados Unidos, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A edição atual da Copa do Mundo registrou 11 vitórias após estar perdendo no placar, tornando-se a primeira na história do torneio a registrar mais de 10 vitórias desse tipo, de acordo com a rede de estatísticas “Opta”.

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Além disso, a Bélgica se tornou a primeira seleção, na história da Copa do Mundo, a evitar a derrota depois de estar perdendo por dois gols até os 85 minutos.

Esta é a segunda vitória da Bélgica na história das fases eliminatórias da Copa do Mundo após estar perdendo por dois gols, após a famosa virada contra o Japão, nas oitavas de final da edição de 2018, enquanto a seleção da Alemanha continua sendo a única a ter alcançado essa façanha um número maior de vezes na história do torneio (3).

Enquanto a partida parecia caminhar para uma vitória do Senegal, a seleção belga acordou de forma surpreendente, marcando dois gols consecutivos com Romelu Lukaku e Yuri Tielemans, aos 86 e 89 minutos, empatando o placar em 2 a 2.

A partida foi para a prorrogação, que testemunhou uma vitória dramática dos Diabos Vermelhos, graças a um pênalti conquistado por Yuri Tielemans, que ele mesmo converteu aos 120+5 minutos.

Com essa vitória, a seleção belga garantiu sua vaga nas oitavas de final, onde enfrentará o vencedor do confronto entre Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina.