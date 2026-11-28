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Enquanto os técnicos caem um após o outro nos bancos da Ligue 1, Luis Enrique segue firme no comando do Paris Saint-Germain e se torna a única exceção em um campeonato no qual a estabilidade virou artigo raro.

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Luis Enrique se tornou o único técnico da Ligue 1 que se manteve no cargo desde a temporada passada, após a demissão de Franck Haise do Rennes. Assim, o treinador espanhol segue sua trajetória no Paris Saint-Germain, clube que assumiu no verão de 2023, depois de já ter comandado o Barcelona.

De acordo com o site francês “Foot Mercato”, a particularidade desse dado vai além da simples permanência de Luis Enrique no cargo, já que a estatística não inclui os técnicos dos dois times recém-promovidos, Patrick Videira, do Le Mans, e Stéphane Dumont, do Troyes, embora ambos sigam em seus clubes desde a temporada passada, na segunda divisão.

Esses números refletem o tamanho da instabilidade nos bancos de reservas da França. Alguns treinadores optaram por novos desafios, como Pierre Sage, Olivier Pantaloni e Alexandre Dujeux, enquanto outros foram forçados a sair, entre eles Franck Haise, Habib Beye, Sébastien Pocognoli e Didier Digard.

O campeonato também passou por outras mudanças por causa de fim de contrato ou de alterações nos projetos esportivos dos clubes, e Luis Enrique continua sendo o único rosto de continuidade entre os técnicos da temporada passada, num cenário que evidencia a fragilidade da profissão e a pressão crescente no futebol francês.

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Lesões em sequência atrapalham os planos do PSG

Longe da estabilidade no comando técnico, Luis Enrique enfrenta outro desafio no Paris Saint-Germain, depois que o clube anunciou a ausência do lateral português Nuno Mendes no duelo contra o Lorient, marcado para sábado, por causa de uma fadiga muscular na coxa esquerda.

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Em comunicado oficial, o clube explicou que o jogador está cumprindo um programa individual de recuperação, depois de treinar separadamente na manhã de sexta-feira, como medida preventiva para evitar o agravamento do quadro. A previsão é que ele volte aos treinos com o grupo na próxima semana, caso a recuperação siga o planejado.

Nuno Mendes ainda tem chances de estar à disposição para o jogo contra o Toulouse, mas seu retorno pode ficar para a partida contra o Aston Villa, marcada para terça-feira, 8 de dezembro, pela Champions League, caso ele não esteja totalmente recuperado. O lateral português disputou 9 partidas em todas as competições nesta temporada, sem marcar nem dar assistência.

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Os problemas do time parisiense não se limitam a Mendes: o clube revelou que o georgiano Khvicha Kvaratskhelia segue em tratamento, enquanto o francês Désiré Doué deve passar por cirurgia nos próximos dias, após sofrer ruptura do ligamento cruzado do joelho.

Esses nomes se juntam à lista de desfalques, que inclui Alessandro Longoni, e aumentam a pressão sobre a comissão técnica, sobretudo diante do impacto esperado da longa ausência de Kvaratskhelia e Doué, o que abre a possibilidade de reforços para o ataque na janela de transferências de inverno.

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Hakimi e Nuno Mendes: soluções ofensivas dentro de casa

Diante da redução das opções ofensivas, Luis Enrique não parece ter pressa para recorrer ao mercado e prefere explorar as alternativas disponíveis no elenco, mesmo que isso exija escalar alguns jogadores em posições diferentes.

Sobre a possibilidade de usar Nuno Mendes e Achraf Hakimi em funções ofensivas, o técnico espanhol disse: “Nuno Mendes já jogou como ponta, e Achraf Hakimi atua na maior parte do tempo em funções ofensivas. Sempre tentamos melhorar a equipe sem precisar contratar jogadores, porque ainda não chegamos à janela de transferências de inverno”.

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Luis Enrique reforçou a confiança na capacidade de seus jogadores de superar o momento atual: “Somos uma comissão técnica que busca encontrar soluções. Talvez vocês tenham dúvidas, mas sabemos que os jogadores são capazes de lidar com essas situações, e são eles que dão a resposta sobre se essas soluções funcionam ou não”.

O Paris Saint-Germain lidera a Ligue 1, três pontos à frente do Paris FC, que vem apresentando resultados notáveis sob o comando do técnico Liam Rosenior. Assim, Luis Enrique tem diante de si uma equação difícil: manter a liderança e seguir na disputa, apesar do aumento dos desfalques e das opções reduzidas.