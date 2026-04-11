Um empate sem gols marcou o emocionante confronto entre o Union de la Capitale, de Argel, e o visitante Olympique de Safi, do Marrocos, na noite deste sábado, no estádio “5 de Julho”, em Argel, na partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões da Confederação Africana, em meio a grande polêmica arbitral.

A partida foi apitada por uma equipe de arbitragem egípcia, liderada por Amin Omar como árbitro de campo, com Mahmoud Ashour na sala de VAR.

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A partida testemunhou uma série de decisões arbitrais controversas. Aos 20 minutos, os jogadores do Union de La Capital reclamaram um pênalti, mas nada foi marcado. Apesar de o árbitro de vídeo Mahmoud Ashour ter chamado seu compatriota Amin Omar para revisar a jogada, este manteve sua decisão e retomou o jogo.

Aos 54 minutos, Zakaria Draoui marcou um gol para os donos da casa com uma cabeçada, mas Omar decidiu anulá-lo após consultar o VAR, uma vez que a bola bateu no corpo do árbitro antes de entrar no gol.

Por outro lado, os jogadores do Olympique de Safi reclamaram um pênalti por toque de mão, aos 59 minutos, mas o árbitro egípcio não marcou nada naquela jogada.

O Union de la Capitale voltou a balançar as redes aos 78 minutos, com um cabeceio do zagueiro Hussein Dehiri, antes que o gol fosse anulado novamente por impedimento.

Expulsão do goleiro visitante

A jogada mais emocionante ocorreu aos 80 minutos, quando o árbitro expulsou Hamza Hamiani, goleiro da equipe marroquina, após consultar o VAR, por ter dado um soco no rosto de um jogador do Union de Argel.

O restante da partida transcorreu sem novidades, e o árbitro apitou o fim do jogo, anunciando o empate sem gols, aguardando a decisão na partida de volta, no Marrocos.

Vale lembrar que o vencedor deste confronto enfrentará o Zamalek, do Egito, ou o CR Belouizdad, da Argélia, na final da competição.

O Zamalek voltou com uma vitória importante da Argélia (1 a 0), na partida de ida disputada ontem, sexta-feira.