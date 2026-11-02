O holandês Marino Pusic, treinador do Al-Ahli, entrou em um novo confronto com a fúria da torcida do clube, depois que a equipe tropeçou ao empatar com o Al-Sadd, do Catar, por 0 a 0, em partida válida pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Ásia Elite, em uma noite cujo resultado ficou aquém das expectativas dos torcedores, que aguardavam uma reação que recolocasse o time no caminho das vitórias.

O empate veio como continuação de uma série de resultados decepcionantes que têm perseguido o Al-Ahli nas últimas semanas, depois de uma pesada derrota por 6 a 1 para o Al-Shabab, na décima segunda rodada da Liga Roshn Saudita, aumentando a pressão sobre a comissão técnica, em meio a rumores sobre uma possível saída de Pusic do cargo.

A fúria das arquibancadas do Al-Ahli se renova

A torcida do Al-Ahli não aceitou a sequência de tropeços e manifestou sua rejeição ao técnico holandês com cânticos repetidos que traziam a frase "Pusic out", tanto durante a partida quanto após o apito final, em uma mensagem clara sobre sua posição a respeito da permanência dele à frente da comissão técnica.

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Os cânticos voltaram a ecoar após o fim da partida, enquanto Pusic deixou o gramado em direção ao vestiário sem ir cumprimentar os torcedores, em meio a um clima tenso que aumentou os questionamentos sobre seu futuro no clube, especialmente após a dura derrota para o Al-Shabab e, em seguida, o empate na competição asiática.

Resposta surpreendente de Pusic à postura da torcida

Quando questionado sobre o fato de não ter ido cumprimentar a torcida após a partida, Pusic optou por responder com calma, explicando que isso está ligado à sua convicção de dar aos jogadores a oportunidade de celebrar o reconhecimento da torcida, e disse: "Cumprimentar a torcida é um momento muito especial para os jogadores, e eu tenho sempre o costume de saudar os torcedores de longe, deixando o espaço para que os jogadores recebam o reconhecimento que merecem".

Ao falar sobre o resultado da partida, o técnico holandês não escondeu sua decepção, apesar de ressaltar que sua equipe apresentou um bom nível e esteve perto de conquistar os três pontos, afirmando: "O empate teve gosto de derrota; conquistamos um ponto, mas perdemos dois pontos de acordo com o que se viu em campo".

O treinador do Al-Ahli justificou sua avaliação da partida apontando que o goleiro do Al-Sadd recebeu o prêmio de melhor jogador, considerando que isso reflete o nível de perigo que sua equipe criou, e acrescentou: "Estou muito orgulhoso do que os jogadores apresentaram em campo, jogamos bem e dominamos amplamente o andamento da partida, e nos faltou marcar depois de desperdiçarmos várias oportunidades".

Ele também afirmou estar satisfeito com o nível apresentado por seus jogadores, destacando que o Al-Ahli impôs sua presença ofensiva e criou chances suficientes para decidir o confronto, e disse: "Estou totalmente satisfeito com a atuação dos jogadores e com o nível que apresentaram, e minha equipe representou um perigo real ao gol do Al-Sadd".