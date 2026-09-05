Os votos de alguns dirigentes do futebol africano tendem a apoiar Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), nas próximas eleições, baseando-se no que consideram investimentos e projetos de desenvolvimento vistos no continente durante o seu período de comando, dias depois de Samuel Eto'o, presidente da Federação Camaronesa, anunciar que mantém seu apoio a Infantino, apesar da polêmica que o cerca.

De acordo com o que noticiou a agência Reuters, à margem da Copa do Mundo Feminina Sub-20 marcada para acontecer na Polônia, Marcelin Boukou, presidente da Federação de Futebol do Benin, defendeu sua posição em relação a Infantino, afirmando que a avaliação do presidente da Fifa deve se basear no que foi conquistado ao longo dos últimos dez anos, e não na polêmica em torno de sua figura.

Boukou disse que o que interessa às federações africanas em primeiro lugar é a continuidade do desenvolvimento do futebol no continente, apontando que os investimentos disponibilizados ao longo dos últimos anos representam um fator importante, mas ao mesmo tempo destacou a necessidade de mantê-los e ampliá-los para atender às necessidades do continente.

Na mesma linha, Gideon Fosu, membro do comitê executivo da Federação de Futebol de Gana, afirmou sua admiração pelo interesse de Infantino no desenvolvimento do futebol africano, considerando que seu compromisso com o desenvolvimento do esporte, com destaque para o futebol feminino, merece apoio, longe das divisões tradicionais.

Essas declarações vêm depois de uma posição semelhante de Samuel Eto'o, que afirmou que a diferença entre a visão dos países africanos e a visão das grandes potências do futebol deve ser levada em consideração na avaliação do desempenho de Infantino, renovando seu apoio ao presidente da Fifa.

Infantino, que ocupa a presidência da Federação Internacional desde 2016, se prepara para disputar as eleições presidenciais marcadas para 18 de março de 2027, em busca de um último mandato, num momento em que o apoio africano parece ser um dos mais destacados elementos de sua força na próxima corrida.