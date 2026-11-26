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O Barcelona segue em busca de jovens talentos do futebol africano e colocou sob observação Ibrahim Konte, jogador da seleção de base do Senegal, durante sua participação na Copa do Mundo Sub-17, disputada atualmente no Catar. Ele se torna o mais recente nome a atrair o interesse da diretoria esportiva do clube catalão, que já teve sucesso ao contratar o egípcio Hamza Abdelkarim e o belga Jesse Bisiwu.

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De acordo com o jornal senegalês "DSports", em informação repercutida pelo catalão "Sport", o Barcelona acompanha de perto a evolução de Konte, que chamou a atenção com suas atuações pelas seleções de base do Senegal e passou a integrar a lista de talentos que despertam o interesse de vários grandes clubes europeus.

O interesse pelo jogador senegalês não se limita ao Barcelona. O Newcastle United, da Inglaterra, o Villarreal, da Espanha, e o Club Brugge, da Bélgica, também entraram na disputa para acompanhar o talento, diante do nível que ele vem apresentando pela seleção de seu país e da qualidade técnica que o colocou no radar dos olheiros de clubes europeus durante o torneio disputado no Catar.

Barcelona repete a experiência com Hamza Abdelkarim

O acompanhamento de Konte faz parte da política do Barcelona de descobrir talentos emergentes em todo o mundo e aproveitar os torneios internacionais de categorias de base para identificar jogadores com grande potencial, antes que clubes rivais entrem com força na disputa por eles e seu valor de mercado aumente.

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A Copa do Mundo Sub-17 se tornou uma das etapas importantes para a diretoria esportiva do Barcelona, já que oferece aos olheiros do clube a oportunidade de acompanhar alguns dos talentos mais promissores diante de seleções e escolas de futebol diferentes, além de ajudá-los a avaliar a capacidade dos jogadores em um ambiente de forte competitividade.

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O clube catalão já havia tirado proveito do acompanhamento da edição anterior do Mundial Sub-17, no Catar, em 2025, quando conseguiu contratar o atacante egípcio Hamza Abdelkarim e o ponta belga Jesse Bisiwu, dois nomes que chamaram a atenção dos dirigentes do Barcelona durante o torneio.

Essa estratégia se baseia na escolha de jogadores com grande margem de evolução, que depois são integrados gradualmente ao sistema de formação do clube. Assim, eles podem se adaptar ao estilo de jogo do Barcelona, com a possibilidade de chegar ao time principal no futuro caso consigam provar seu valor.

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Quem é Ibrahim Konte, novo alvo do Barcelona?

Ibrahim Konte nasceu em 23 de setembro de 2009, tem 1,78 m de altura e pertence à academia Gambinos Stars Africa, localizada em Banjul, capital da Gâmbia, apesar de defender o Senegal nas categorias de base.

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O jovem jogador se destaca em funções ofensivas, especialmente como armador, e chama a atenção pela qualidade técnica e pelo domínio de bola, um conjunto de características que fez dele um dos nomes promissores acompanhados pelos clubes europeus durante o Mundial Sub-17.

Konte não estava na lista da seleção senegalesa que conquistou a Copa Africana de Nações Sub-17 em 2026, mas conseguiu convencer o técnico Lamine Sané durante os períodos de preparação. Com isso, ganhou a chance de disputar a atual Copa do Mundo e veste a camisa 10 da seleção de seu país.

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O Senegal está no Grupo F do Mundial Sub-17, ao lado de Croácia, Cuba e Tajiquistão. O torneio representa uma oportunidade importante para o jogador provar seu valor diante dos olheiros dos clubes europeus e aumentar as chances de se transferir para uma das equipes interessadas em contar com ele.

Concorrência europeia e restrições à transferência para o Barcelona

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Apesar do interesse do Barcelona pelo talento senegalês, a disputa por sua contratação não será fácil, diante da presença do Newcastle United, que tem grande poder financeiro, além da experiência de Villarreal e Club Brugge em descobrir e desenvolver talentos africanos e dar a eles a oportunidade de chegar a níveis mais altos.

O fato de o torneio seguir até 13 de dezembro representa uma oportunidade extra para os dirigentes do Barcelona acompanharem o jogador e reunirem mais informações sobre seu potencial técnico e sua capacidade de evolução, antes de qualquer passo oficial em relação ao seu futuro.

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No entanto, a ida de Konte para o futebol espanhol esbarra em uma restrição importante, ligada ao regulamento da Fifa sobre transferências internacionais de jogadores menores de idade: o atleta só completará 18 anos em setembro de 2027, o que faz qualquer movimento para contratá-lo depender das regras que regulam as transferências de jogadores abaixo da idade legal.

Dessa forma, o Barcelona identificou um novo talento africano para acompanhar no Mundial Sub-17, depois de ter descoberto Hamza Abdelkarim e Jesse Bisiwu na edição anterior, um movimento que reflete a aposta contínua do clube catalão em investir em jovens talentos antes que eles se tornem alvos prioritários dos grandes clubes europeus.