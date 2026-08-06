O craque egípcio Mohamed Salah concluiu todos os trâmites de sua transferência para o clube turco Trabzonspor, iniciando oficialmente um novo capítulo em sua carreira futebolística, depois que o clube anunciou sua contratação após ele ter passado com sucesso pelos exames médicos.

O ídolo do Liverpool teve uma recepção extraordinária por parte dos torcedores desde o momento de sua chegada à Turquia, com milhares de pessoas se aglomerando no aeroporto e, em seguida, acompanhando-o até o local dos exames médicos, antes que as manifestações de boas-vindas continuassem ao longo de todo o dia, numa cena que refletiu a dimensão da popularidade do craque egípcio, que, por sua vez, fez questão de interagir com os torcedores.





A conta oficial do Trabzonspor publicou imagens da cerimônia de assinatura do contrato, que ocorreu na presença do presidente do clube, Ertuğrul Doğan, quando Salah assinou um contrato válido por duas temporadas, tornando-se oficialmente uma das principais contratações do clube nos últimos anos.









De acordo com os detalhes financeiros, Salah receberá um salário anual de 17 milhões de euros, além de uma cláusula de marketing que lhe garante 20% das receitas provenientes da venda dos produtos que levem seu nome ou sua imagem, em um passo que reflete o grande valor comercial que o jogador representa.

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Salah havia entrado em negociações com o Beşiktaş da Turquia durante a atual janela de transferências de verão, mas o negócio não foi concretizado por conta de divergências nos aspectos financeiros, antes de o Trabzonspor conseguir fechar o acordo e concluir uma das maiores contratações do mercado.