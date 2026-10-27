O Paris Saint-Germain anunciou que seu astro georgiano Khvicha Kvaratskhelia foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida para tratar a lesão que sofreu no joelho direito, em um desdobramento que traz certa tranquilidade à torcida do clube quanto ao andamento do processo de tratamento do jogador, que agora se prepara para iniciar a fase de reabilitação.

O clube parisiense afirmou, em comunicado oficial publicado em seu site, que Kvaratskhelia passou por uma cirurgia bem-sucedida para tratar uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, realizada no hospital Aspetar, na capital catari, Doha.





O Paris Saint-Germain acrescentou que o jogador iniciará, na próxima etapa, o programa de reabilitação, com vistas a completar o processo de recuperação da lesão.

O anúncio veio para confirmar o sucesso da intervenção cirúrgica a que o jogador georgiano foi submetido, após sofrer uma forte lesão no joelho durante a vitória sobre o Barcelona pela Liga dos Campeões por 4 a 2, que exigiu intervenção médica para tratar a ruptura do ligamento cruzado anterior.

Esse tipo de lesão costuma estar entre as que exigem um longo período de tratamento e reabilitação, cuja duração varia de acordo com a natureza da lesão e a evolução da resposta do jogador ao programa de tratamento.

O clube francês não revelou, em seu comunicado, o tempo previsto de afastamento de Kvaratskhelia, nem definiu uma data provável para seu retorno aos treinos ou para disputar partidas, limitando-se a anunciar o sucesso da cirurgia e o início da fase de reabilitação.

Espera-se que Kvaratskhelia passe por acompanhamento médico contínuo ao longo do próximo período, à medida que avançam as etapas de recuperação, e que os passos de seu retorno aos gramados sejam definidos conforme a evolução de sua condição física e sua resposta ao tratamento.

O Paris Saint-Germain espera que o processo de recuperação transcorra bem, para que o jogador possa voltar a atuar com a equipe o mais breve possível, dentro do que sua condição médica permitir, sem precipitar a retomada de sua prontidão antes da conclusão das etapas de reabilitação.