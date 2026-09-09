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Em comunicado oficial: Al Ahly anuncia medidas legais contra o "Amuta falso"

Al Mokawloon Al Arab x Al Ahly
Al Mokawloon Al Arab
Al Ahly
Premier League
H. Ammouta
Egito
Marrocos

Movimentação rápida do Al Ahly

 O Al Ahly do Egito emitiu um comunicado oficial nesta quarta-feira a respeito do marroquino Houcine Ammouta, técnico do time principal de futebol.

Surgiu uma conta verificada na plataforma "X" com o nome de Houcine Ammouta, técnico do Al Ahly, na qual foram publicados assuntos técnicos referentes ao time, o que gerou ampla polêmica.

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Mas o Al Ahly emitiu um comunicado oficial no qual afirmou: "Houcine Ammouta, técnico do time, não possui nenhuma conta nas redes sociais (Facebook, X e Instagram)".

E prosseguiu: "Estão sendo tomadas as medidas legais em relação às contas falsas que lhe atribuíram declarações que jamais foram feitas por ele, publicadas em contas que ele não possui e com as quais não tem nenhuma relação".



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