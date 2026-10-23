O italiano Antonio Conte colocou um ponto final na polêmica em torno de sua aproximação com o comando técnico do Manchester United, negando de forma categórica a existência de quaisquer negociações avançadas com a diretoria do clube ou com qualquer outro time, em resposta direta aos relatos que o associavam à sucessão de Michael Carrick.

A negativa de Conte veio horas depois de um relato impactante publicado pelo jornal italiano "La Repubblica", que afirmava que o ex-treinador do Chelsea entrou em conversas sérias com a diretoria do United para suceder Carrick após a humilhante derrota por 4 a 1 diante do Como, comandado por Cesc Fàbregas, na Liga dos Campeões da Europa.

Conte responde pelo Instagram

O relato italiano alegou que Conte exigiu obter o controle total sobre a política de transferências do clube e informou à diretoria sua intenção de levar sua própria comissão técnica para Old Trafford.

No entanto, o treinador de 57 anos quebrou o silêncio por meio de sua conta oficial no Instagram e escreveu um comunicado contundente: "Meu nome foi associado a vários clubes, mas atualmente não há nenhuma negociação em estágios avançados".

E acrescentou, em tom irritado: "Tomei conhecimento de relatos que falam de exigências financeiras e pedidos de controle total, que eu supostamente já teria apresentado aos clubes mencionados, além de ressalvas sobre o que foi descrito como minha personalidade forte. Esses relatos não têm qualquer fundamento".

Conte encerrou sua mensagem com um recado profissional: "Se surgir uma oportunidade real, esse será o momento adequado para conduzir discussões com o clube em questão e analisar juntos os termos de um possível acordo, levando em conta as necessidades de ambas as partes e as qualidades e a abordagem que distinguem o meu trabalho como treinador".

https://www.instagram.com/stories/antonioconte/?hl=ar

Apesar dessa negativa, a rede "BBC Sport" assegura que Conte deseja muito assumir o cargo caso ele lhe seja oferecido oficialmente.

Incerteza cerca o futuro de Carrick

Esse desdobramento acontece enquanto a incerteza envolve o futuro de Michael Carrick em Old Trafford após a estrondosa queda na Europa. Embora Carrick deva continuar no comando da equipe na partida da Premier League de domingo contra o Bournemouth, fontes da emissora britânica confirmaram que a diretoria do United já iniciou o processo de busca por possíveis substitutos.

A diretoria tem sobre a mesa uma lista que inclui vários nomes de peso, encabeçada pelo ex-treinador do Newcastle Eddie Howe e por Julian Nagelsmann, treinador da seleção da Alemanha, ao lado de Antonio Conte.

Vale lembrar que Conte, ex-astro da Juventus e da seleção da Itália, tornou-se treinador livre após sua saída do Napoli no fim da temporada passada, depois de tê-lo levado à conquista do título do Campeonato Italiano em sua primeira temporada e, em seguida, da Supercopa da Itália em sua última temporada.

O treinador italiano possui um extenso currículo na Inglaterra, onde conquistou o título da Premier League com o Chelsea em sua primeira temporada em Stamford Bridge, em 2016-2017, antes de derrotar o próprio Manchester United na final da Copa da Inglaterra na temporada seguinte.

Ele também retornou à Premier League em 2021 como substituto de José Mourinho no Tottenham Hotspur, mas sua passagem pelo norte de Londres durou apenas 16 meses e terminou em março de 2023, após sua famosa coletiva de imprensa em que criticou os jogadores "egoístas" e a cultura do clube.



