Em busca da primeira partida: vírus da FIFA traz de volta o capitão do Al-Ittihad

Um dos capitães do clube saudita Al-Ittihad está perto de retornar após um longo período de ausência, para disputar suas primeiras partidas com a equipe na temporada atual.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que o alemão Jens Wissing, técnico do Al-Ittihad, poderá contar com os serviços de seu zagueiro saudita Ahmed Sharahili após o fim da próxima data Fifa, o "vírus Fifa".

Sharahili sofreu uma ruptura no tendão do músculo fibular longo do tornozelo esquerdo, em julho passado, durante a execução de um programa individual de preparação com seu treinador pessoal.

O jornal esclareceu que o zagueiro saudita ficou apto a participar das partidas, após ter concluído o programa de reabilitação ao qual se submeteu durante todo o período passado.

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O retorno de Sharahili representará um forte reforço para o técnico alemão, especialmente por ser um dos principais capitães da equipe, além do déficit defensivo que o Al-Ittihad vem enfrentando desde o início da temporada atual.

O jogador de 32 anos havia voltado a atuar pelo Al-Ittihad na temporada passada, após se recuperar da cirurgia à qual se submeteu no ligamento cruzado, mas se lesionou novamente antes do início da temporada.

Vale lembrar que Sharahili disputou 20 partidas pela equipe saudita na temporada passada, nas quais não conseguiu marcar nem dar assistência para nenhum gol.