Em seu LinkedIn-perfil, o italiano de 33 anos publicou na segunda-feira uma postagem na qual indicou que, possivelmente, um novo capítulo profissional em sua vida poderá se abrir muito em breve.

"Provavelmente não vou continuar por muito tempo atuando no mercado de transferências da forma como fiz até agora: é hora de mudar a abordagem e a visão", escreveu Romano, sem entrar em mais detalhes. Portanto, não está claro se isso se trata de fato de um fim de sua atividade como especialista em transferências ou apenas de mais uma jogada de marketing de Romano.

Informações mais detalhadas só viriam após o fim da atual janela de transferências, em 1º de setembro: "Isso logo será um assunto diferente, depois que a janela de transferências estiver fechada", disse o italiano.

O motivo da publicação no LinkedIn foi a enorme repercussão de sua informação exclusiva sobre a transferência por empréstimo de Ronald Araujo do FC Barcelona para o FC Liverpool. De acordo com Romano, a publicação em questão alcançou 49 milhões de visualizações, além de dois milhões de curtidas, 47 mil comentários e mais de dois milhões de compartilhamentos.

Por que Fabrizio Romano se desentendeu com Florian Plettenberg?

Também não está claro se o anúncio tem relação com as críticas cada vez mais fortes ao seu modo de trabalhar. Recentemente, Romano e o jornalista de transferências da Sky, Florian Plettenberg, trocaram farpas no X e fizeram algumas acusações um ao outro.

Enquanto o alemão acusava Romano de querer vender informações exclusivas de terceiros como se fossem suas e, com isso, minar os princípios de um trabalho jornalístico limpo, o italiano, por sua vez, publicou mensagens privadas que Plettenberg havia lhe enviado no passado.

Além disso, a plataforma online Reddit aplicou recentemente uma suspensão a Romano, já que, na visão dos moderadores, ele "utiliza práticas jornalísticas questionáveis". Na subpágina Reddit Soccer , publicações do italiano não poderão mais ser usadas como fonte no futuro. A plataforma justifica isso, entre outros motivos, pela "crescente insatisfação" de muitos usuários com Romano.

Do que Fabrizio Romano é acusado?

Ao mesmo tempo, também há preocupações de ordem moral. No comunicado, dizia-se: "Romano, entre outras coisas, deu palco a Mason Greenwood, que foi alvo de críticas por causa de acusações de estupro." O astro inglês Greenwood foi preso em janeiro de 2022 sob suspeita de estupro, agressão corporal e ameaça de morte. Seu clube na época, o Manchester United, o suspendeu. Cerca de um ano depois, em fevereiro de 2023, a acusação foi retirada.

Como reconhecido especialista em transferências, com um número surpreendente de acertos reais e como portador de informações exclusivas, Romano alcança diariamente um público de milhões. Em suas postagens, ele trata dos acontecimentos mais quentes do mercado de transferências. Seu lendário "Here we go" como expressão de uma transferência concretizada se tornou um fenômeno mundial da internet e a marca registrada do italiano.