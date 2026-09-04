Il Messaggero escreve que o zagueiro entrou no radar do Lazio. Lá, o clube procura, entre outras coisas, um novo jogador para o centro da defesa, depois que Alessio Romagnoli (31) deixou o clube na quinta-feira. Ele se transferiu para o Al-Sadd, do Catar.

Sobre a busca por reforços enquanto a janela de transferências está fechada em muitas das principais ligas, o diretor esportivo do Lazio, Angelo Fabiani, disse: "O mercado de jogadores sem contrato continua aberto. Preferi deixar algumas vagas no elenco em aberto para observar esse tipo de situação de perto." Segundo o Il Messaggero, no entanto, os esforços por Alaba ainda não são concretos.

Os Biancocelesti tiveram um início de temporada bem-sucedido. Venceram seus dois jogos de abertura na Serie A sem sofrer gols e ocupam a sexta colocação na tabela. Contra Bologna e Genoa, a equipe do novo técnico Gennaro Gattuso conquistou vitórias por 1 a 0 em ambas as partidas. A dupla de zaga foi formada pelo internacional dinamarquês Oliver Provstgaard (23) e pelo ex-jogador da Bundesliga Danilo Doekhi (28).

No perfil buscado pelo Lazio para um jogador disponível, Alaba se encaixa muito bem. O contrato do ex-jogador do Bayern com o Real terminou em junho, após cinco anos. Desde então, ele está em busca de um novo clube. Embora tenha havido inúmeros rumores, ele ainda não acertou com ninguém. Recentemente, ele também foi ligado ao Al-Sadd e ao campeão da MLS, Inter Miami. Em maio, também foi dito que o Red Bull Salzburg estava interessado em um retorno.

Que Alaba (117 jogos pela seleção da Áustria) ainda está em forma e bem fisicamente, ele provou após constantes problemas de lesão no verão, na Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México: lá, ele liderou a seleção austríaca como capitão e disputou todos os jogos, incluindo a eliminação contra a futura campeã Espanha na fase de 16 avos de final.

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Alaba passou grande parte de sua carreira com a camisa do Bayern e conquistou com os Vermelhos, entre outros títulos, dez Campeonatos Alemães e duas Champions League. Em 2021, veio sua transferência sem custos para Madri, que não aconteceu sem ruídos. Com os Blancos, ele voltou a conquistar a Orelhuda duas vezes, mas também sofreu uma grave lesão no joelho em dezembro de 2023, que o deixou fora de combate por mais de um ano. No total, ele perdeu 109 jogos por clube e seleção desde a temporada 2023/24.