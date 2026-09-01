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Traduzido por

Elogiou muito Al-Shibi: Mokwena indica jogador egípcio ao Real Madrid!

M. Lasheen
Al Masry SC x Pyramids FC
Al Masry SC
Pyramids FC
Premier League
M. Chibi
Egito
Marrocos

Quem é ele?

O sul-africano Rulani Mokwena, treinador do egípcio Pyramids, teceu grandes elogios ao meio-campista egípcio Mohanad Lasheen, ao considerar que suas qualidades o credenciam a atuar em um dos maiores clubes do mundo, com destaque para o Real Madrid, após liderar sua equipe à vitória sobre o Al Masry (1 a 0) na terceira rodada do Campeonato Egípcio.

Mokwena disse, após a partida, que Lasheen possui um potencial excepcional, antes de lhe dirigir um elogio marcante: "Lasheen é um jogador incrível, ele poderia jogar no Real Madrid, talvez se fosse mais novo".

As declarações do técnico sul-africano vieram após o início perfeito do Pyramids no campeonato, tendo a equipe vencido suas três primeiras partidas, somando 9 pontos e liderando a tabela da competição com aproveitamento máximo.

Os elogios de Mokwena aos jogadores do Pyramids não se restringiram a Lasheen, já que ele descreveu o goleiro Ahmed El Shenawy como um guarda-redes impressionante que não comete erros, além de considerar a dupla Ahmed Sami e Mahmoud Marei a melhor dupla defensiva do Campeonato Egípcio, elogiando a capacidade de ambos de construir o jogo e sair jogando de trás.

Mokwena questionou a ausência de Sami e Marei na seleção do Egito, em uma mensagem clara à comissão técnica comandada por Hossam Hassan, além de colocar o marroquino Mohamed El Chibi entre os melhores jogadores do Campeonato Egípcio.

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Mas Lasheen recebeu a frase mais destacada de seu treinador, que viu no meio-campista egípcio características que ultrapassam os limites da liga local, ao considerar que seu potencial técnico o torna capaz de atuar no nível dos clubes de elite mundial.

Lasheen possui grande experiência internacional com a seleção do Egito, tendo sido uma das peças fundamentais durante a campanha do Egito na Copa do Mundo, e participou da geração que alcançou a classificação às oitavas de final antes da eliminação diante da Argentina em um confronto dramático.

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