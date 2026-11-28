Compartilhar Siga GOAL no Google

Mohamed Salah teve uma atuação de destaque na vitória do Trabzonspor por 2 a 1 sobre o CSKA Sofia, na última quinta-feira, pela Europa League. Ele marcou um gol e deu uma assistência, contribuindo diretamente para que o time revertesse a desvantagem e conquistasse uma vitória valiosa fora de casa.

Publicidade

O site oficial do prêmio Bola de Ouro exaltou o nível de Salah e comentou: “Esta atuação mostra que o atacante egípcio recuperou parte do seu nível habitual, depois de um período de queda no rendimento. Salah, indicado seis vezes à Bola de Ouro e quarto colocado na edição de 2025, parece estar a caminho de recuperar a sua eficiência ofensiva”.

O site prosseguiu: “O Trabzonspor contou com o seu astro egípcio para conquistar uma vitória importante sobre o CSKA Sofia na Europa League. O time turco se viu atrás no placar, mas conseguiu reagir no segundo tempo. Salah foi o grande protagonista dessa virada: marcou o gol de empate aos 69 minutos e depois deu uma assistência nos acréscimos, participando dos dois gols da equipe e decidindo o confronto por 2 a 1.

Leia também: Turki Al-Sheikh e o Ismaily: publicação misteriosa gera especulações

E continuou: “Na Europa League, o Trabzonspor contou com o seu astro para conquistar uma vitória decisiva sobre o CSKA Sofia. Depois de sair atrás no placar, o time turco encontrou as soluções para virar o jogo graças ao brilho de Mohamed Salah. O egípcio empatou aos 69 minutos e, nos acréscimos, deu a assistência para o segundo gol. A participação dele nos dois gols foi decisiva para a vitória por 2 a 1. Essa atuação confirma a enorme importância de Salah para o ataque do Trabzonspor”.

Publicidade Publicidade

O site da Bola de Ouro considerou que a passagem pelo Trabzonspor é “um novo começo para Salah, depois de várias temporadas brilhantes no Liverpool, nas quais ele se firmou como um dos melhores atacantes do futebol europeu”.

Tópicos relacionados

Próximas partidas GOZ Campeonato Turco 11:00 TRS Assistir

E acrescentou: “Salah passou por um período difícil, em que a sua eficiência ofensiva e a irregularidade do seu nível levantaram muitas dúvidas, algo distante dos padrões a que o seu público estava acostumado. Por isso, a transferência para um novo clube representou um novo capítulo na sua carreira. Ao se juntar ao Trabzonspor, o Faraó escolheu encarar um novo desafio e voltar a ter um papel central em um projeto esportivo ambicioso”.

Leia também: vídeo com dois gols históricos em Old Trafford, e astro do Brentford escreve seu nome ao lado de Salah

Publicidade

Sob o intertítulo “O Faraó recupera o seu trono”, o site acrescentou: “A vitória sobre o CSKA Sofia simboliza o forte retorno de Mohamed Salah. Mais decisivo, influente e ousado, o astro egípcio parece estar recuperando a autoconfiança que sempre foi a sua grande força. Depois de fazer história no Liverpool e no futebol egípcio, o Faraó escreve agora um novo capítulo da sua carreira na Turquia. Uma coisa é certa: ele está determinado a continuar nas manchetes”.

17 participações em gols em 18 jogos: uma marca impressionante

De acordo com o site turco 61saat, o capitão da seleção egípcia, de 34 anos, que assinou contrato de dois anos com o Trabzonspor no último dia 6 de agosto, marcou 12 gols e deu 5 assistências em 18 jogos oficiais pelo clube turco.

Publicidade

Salah marcou 9 gols e deu 3 assistências em 12 jogos pelo Campeonato Turco, enquanto na Conference League soma 3 gols e 2 assistências em 4 partidas.

Leia também: início de Pochettino traz de volta ao Manchester United os pesadelos dos anos 1960

Publicidade

Leia também: vídeo curioso no coração do Bernabéu, com proposta do Al Ahly a Mourinho para suceder Ammouta