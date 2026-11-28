O site oficial do prêmio Bola de Ouro exaltou o nível de Salah e comentou: “Esta atuação mostra que o atacante egípcio recuperou parte do seu nível habitual, depois de um período de queda no rendimento. Salah, indicado seis vezes à Bola de Ouro e quarto colocado na edição de 2025, parece estar a caminho de recuperar a sua eficiência ofensiva”.
O site prosseguiu: “O Trabzonspor contou com o seu astro egípcio para conquistar uma vitória importante sobre o CSKA Sofia na Europa League. O time turco se viu atrás no placar, mas conseguiu reagir no segundo tempo. Salah foi o grande protagonista dessa virada: marcou o gol de empate aos 69 minutos e depois deu uma assistência nos acréscimos, participando dos dois gols da equipe e decidindo o confronto por 2 a 1.
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E continuou: “Na Europa League, o Trabzonspor contou com o seu astro para conquistar uma vitória decisiva sobre o CSKA Sofia. Depois de sair atrás no placar, o time turco encontrou as soluções para virar o jogo graças ao brilho de Mohamed Salah. O egípcio empatou aos 69 minutos e, nos acréscimos, deu a assistência para o segundo gol. A participação dele nos dois gols foi decisiva para a vitória por 2 a 1. Essa atuação confirma a enorme importância de Salah para o ataque do Trabzonspor”.
O site da Bola de Ouro considerou que a passagem pelo Trabzonspor é “um novo começo para Salah, depois de várias temporadas brilhantes no Liverpool, nas quais ele se firmou como um dos melhores atacantes do futebol europeu”.
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E acrescentou: “Salah passou por um período difícil, em que a sua eficiência ofensiva e a irregularidade do seu nível levantaram muitas dúvidas, algo distante dos padrões a que o seu público estava acostumado. Por isso, a transferência para um novo clube representou um novo capítulo na sua carreira. Ao se juntar ao Trabzonspor, o Faraó escolheu encarar um novo desafio e voltar a ter um papel central em um projeto esportivo ambicioso”.
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Sob o intertítulo “O Faraó recupera o seu trono”, o site acrescentou: “A vitória sobre o CSKA Sofia simboliza o forte retorno de Mohamed Salah. Mais decisivo, influente e ousado, o astro egípcio parece estar recuperando a autoconfiança que sempre foi a sua grande força. Depois de fazer história no Liverpool e no futebol egípcio, o Faraó escreve agora um novo capítulo da sua carreira na Turquia. Uma coisa é certa: ele está determinado a continuar nas manchetes”.
17 participações em gols em 18 jogos: uma marca impressionante
De acordo com o site turco 61saat, o capitão da seleção egípcia, de 34 anos, que assinou contrato de dois anos com o Trabzonspor no último dia 6 de agosto, marcou 12 gols e deu 5 assistências em 18 jogos oficiais pelo clube turco.
Salah marcou 9 gols e deu 3 assistências em 12 jogos pelo Campeonato Turco, enquanto na Conference League soma 3 gols e 2 assistências em 4 partidas.
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