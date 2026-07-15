Elia dá notícias sobre Royston Drenthe: “Ele está preso em seu próprio corpo”

Eljero Elia ficou visivelmente emocionado na quarta-feira, no programa “Het Oranje Café”, ao falar sobre Royston Drenthe. O ex-jogador do Feyenoord e do Real Madrid, entre outros clubes, sofreu um derrame cerebral em outubro do ano passado. “Isso é algo que você não deseja a ninguém.”

“Eu o vejo como família. Isso poderia ter acontecido com qualquer um”, diz Elia ao iniciar o programa de entrevistas da SBS6. “Não desejo isso a ninguém. Ele está simplesmente preso dentro do próprio corpo.”

“Seu braço esquerdo ainda está paralisado. E ele perdeu a fala. Mas ele está se esforçando muito. E estamos dando amor a ele, não podemos fazer mais do que isso. Garantir que ele receba amor e apoio. Abraçá-lo e incluí-lo em tudo o que fazemos. É doloroso, cara”, disse o ex-ponta, visivelmente comovido.

O apresentador Sam van Royen quer saber como Drenthe se comunica com seus entes queridos. “Às vezes dá para entendê-lo. Às vezes, não. Ele não consegue se expressar direito”, explica Elia, dando uma ideia de como Drenthe tenta se fazer entender. “Quando você passa mais tempo com ele, acaba entendendo o que ele quer dizer.”

“Terapia e tratamento. Ele precisa mesmo fazer isso. E ele está fazendo, e está indo cada vez melhor. Passos minúsculos. Mas está progredindo, e isso é o mais importante”, afirma Elia, cheio de esperança.

Drenthe (38) sofreu um derrame cerebral no ano passado, durante as gravações do programa “Nog Eén Keer Fit”. Desde então, o ex-jogador canhoto vem trabalhando em sua recuperação, embora, segundo Elia, isso ocorra aos trancos e barrancos.