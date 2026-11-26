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Os defensores do Paris Saint-Germain Nuno Mendes e Willian Pacho admitiram que a preparação tática da Roma dificultou a partida de quarta-feira, que terminou em 2 a 2 pela Champions League no Parc des Princes. O empate encerrou o início de campanha com 100% de aproveitamento do PSG, mas ampliou para 15 jogos a invencibilidade europeia do time de Luis Enrique.

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Mendes admite que a preparação da Roma atrapalhou o ritmo do PSG

O lateral-esquerdo do Paris Saint-Germain Nuno Mendes admitiu que a preparação tática da Roma impediu os campeões europeus de impor seu domínio habitual no empate por 2 a 2 pela Champions League, na quarta-feira, no Parc des Princes. Após sair atrás com um gol de Mario Hermoso aos cinco minutos, o PSG virou a partida com Illia Zabarnyi e Ousmane Dembele, mas sofreu o empate em um pênalti cobrado por Donyell Malen aos 78 minutos e perdeu seus primeiros pontos na campanha.

“Foi uma partida difícil. Eles foram fortes defensivamente e isso foi um desafio para nós, especialmente dentro da área. Foi uma partida muito, muito dura. Eles tinham analisado bem o nosso time e acho que isso fez a diferença”, disse Mendes após o apito final. “Tentamos jogar do nosso jeito, manter a posse de bola do início ao fim, mas não conseguimos. Deixamos escapar dois pontos, mas não perdemos a partida, e isso é muito importante.”

Pacho elogia a qualidade da Roma e o apoio incansável no Parc des Princes

O zagueiro Willian Pacho concordou com a avaliação de Mendes depois que o PSG teve dificuldades para superar a marcação individual agressiva da Roma antes do intervalo. Apesar da frustração por sofrer dois gols, Pacho destacou tanto o aprendizado proporcionado pela partida quanto o apoio da torcida da casa sob chuva forte.

“Foi difícil. Sinceramente, eles eram um tipo diferente de time e jogaram bem. Tivemos um pouco de dificuldade no primeiro tempo e demoramos para entrar no jogo e descobrir como incomodá-los”, explicou Pacho. “A torcida? Está sempre presente. Acho que é a nossa maior força. Ela nos apoia sem parar, mesmo quando chove muito forte. Ouvi-la nos incentivar é importante para nós, e fico feliz por ela estar sempre ao nosso lado.”

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Invencibilidade na competição europeia chega a 15 jogos

Embora tenha sido impedido de conquistar sua quinta vitória consecutiva nesta edição da Champions League, apesar das tentativas de Fabian Ruiz, Achraf Hakimi e Dembele nos minutos finais, o time de Luis Enrique ampliou para 15 jogos sua invencibilidade na competição.

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O gol de cabeça de Zabarnyi aos 31 minutos, após escanteio cobrado por Senny Mayulu, foi o primeiro do defensor ucraniano pelo clube na Champions League e manteve o PSG em segundo lugar na classificação da fase de liga, dois pontos atrás do líder Real Madrid.

PSG se prepara para os próximos desafios europeus

Com três partidas restantes na fase de liga, o PSG segue bem encaminhado para garantir a classificação direta às oitavas de final.

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“Isso também nos permite aprender com esta partida, ver que a Roma foi um adversário formidável, além de um tipo diferente de time. Isso nos ajuda a melhorar e será útil no futuro. Também sabemos que teremos grandes desafios e times de alto nível pela frente”, acrescentou Pacho.