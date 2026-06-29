“Eles destruíram nosso sonho”... A vingança é o lema dos jogadores da Austrália diante do Egito

A vontade de revanche domina os pensamentos dos jogadores da seleção australiana, na partida contra o Egito, marcada para a próxima sexta-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

De acordo com o jornal “The Guardian”, a Austrália está extremamente motivada a vencer o Egito para continuar sua trajetória na Copa do Mundo e se vingar de uma derrota anterior.

O meio-campista da seleção australiana, Connor Mitcalf, relembrou imediatamente essa ocasião quando foi questionado sobre a última vez em que jogou contra o Egito.

Ele disse: “Na verdade, parece um pouco nebuloso, para ser sincero”, relembrando a partida entre as duas seleções nas Olimpíadas de Tóquio.

E continuou: “Eles eram uma equipe fisicamente forte; só me lembro que o clima estava muito úmido e quente, e não jogamos nosso melhor. Sim, eles destruíram nosso sonho”.

As esperanças de Mitcalf, Harry Sutar e Kame Devlin — os únicos jogadores da atual seleção australiana que atuaram naquela noite — de conquistar uma medalha acabaram com a decepcionante derrota por 2 a 0, enquanto um empate teria garantido a classificação da equipe em seu grupo.

Embora a Austrália e o Egito raramente se enfrentem na seleção principal — incluindo o último jogo, vencido pelos Faraós por 3 a 0 no Cairo em 2010 —, a experiência de Mitcalf com a seleção olímpica australiana lhe deu um incentivo extra.

Ele disse: “Acho que dá para dizer que é uma chance de revanche”.

A seleção australiana ainda não concentrou seus planos em Mohamed Salah, nem em qualquer outro jogador da seleção egípcia, que também conta com Omar Marmoush, do Manchester City, e o atacante de 18 anos Hamza Abdel Karim, recém-contratado pelo Barcelona.

Mitcalf disse: “No momento, não discutimos muito sobre o Egito; estamos apenas tentando revigorar o corpo e a mente, e a partir de amanhã começaremos a nos preparar de verdade para o jogo”.

Por sua vez, o zagueiro Lucas Herington disse que espera grandes ameaças da equipe que perdeu por pouco para o Senegal na semifinal da Copa Africana das Nações em janeiro passado.

Ele continuou: “Salah e Marmoush são os nomes que a maioria das pessoas lembra e menciona, mas acho que precisamos estar preparados para todos. É uma seleção de alto nível, e todos nós estamos ansiosos por esse momento; é mais uma oportunidade de fazer história”.

A seleção australiana nunca conquistou uma vitória nas fases eliminatórias da Copa do Mundo e, nas duas vezes em que chegou às oitavas de final, sofreu duas derrotas dolorosas por uma diferença mínima.

Em 2006, a Itália marcou o gol da vitória em um pênalti nos últimos minutos, vencendo por 1 a 0, enquanto a Argentina manteve a vantagem e venceu por 2 a 1 em 2022.

Mitcalf disse que eles têm uma “oportunidade muito boa” de conquistar a vitória em Dallas.

Ele acrescentou: “Percorremos um longo caminho, e não acho que alguém esperasse que passássemos da fase de grupos; por isso, estamos todos muito felizes com essa conquista maravilhosa e por termos chegado a esta fase eliminatória”.

Mitcalf desempenhou um papel fundamental na seleção australiana durante esta Copa do Mundo, após uma temporada em que teve poucas oportunidades na Bundesliga com o St. Pauli.

Ele disse que as últimas semanas foram como uma “respiração” após um período frustrante.