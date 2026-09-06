Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1056260642.jpgSebastian Frej

Traduzido por

Ele volta para o FAR Rabat? Reda Slim esclarece a verdade sobre a rescisão de seu contrato com o Al Ahly em comunicado oficial

Mercado da bola
Al Mokawloon Al Arab x Al Ahly
Al Mokawloon Al Arab
Al Ahly
Premier League
Botola Pro
FAR Rabat
R. Slim
Egito
Marrocos

Jogou na temporada passada emprestado ao time marroquino

O marroquino Reda Selim, jogador do Al Ahly do Egito, revelou a verdade sobre as notícias que circulavam a respeito de ter chegado a um acordo para rescindir seu contrato com o clube de forma amigável, a fim de retornar ao Jeish Al Malaki do Marrocos.

Na última temporada, Selim atuou emprestado ao Jeish Al Malaki do Marrocos, e conseguiu conduzi-lo à classificação para a final da Liga dos Campeões da África, antes da derrota diante do Mamelodi Sundowns, da África do Sul.

Selim afirmou, em comunicado oficial publicado em sua conta no "Instagram": "Alguns relatos jornalísticos e páginas de redes sociais divulgaram rumores dando conta de que teria sido alcançado um acordo para rescindir meu contrato com o Al Ahly do Egito de forma amigável, e de que meu retorno às fileiras do Jeish Al Malaki estaria próximo, mas essas notícias não têm qualquer fundamento".

E acrescentou: "Atualmente, estou totalmente concentrado em minha preparação física e técnica, para apresentar meus melhores níveis e entrar nas opções da comissão técnica na disputa por vagas de titular dentro do Al Ahly do Egito".

Vocês podem discutir os assuntos e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"


Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google