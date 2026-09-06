O marroquino Reda Selim, jogador do Al Ahly do Egito, revelou a verdade sobre as notícias que circulavam a respeito de ter chegado a um acordo para rescindir seu contrato com o clube de forma amigável, a fim de retornar ao Jeish Al Malaki do Marrocos.

Na última temporada, Selim atuou emprestado ao Jeish Al Malaki do Marrocos, e conseguiu conduzi-lo à classificação para a final da Liga dos Campeões da África, antes da derrota diante do Mamelodi Sundowns, da África do Sul.

Selim afirmou, em comunicado oficial publicado em sua conta no "Instagram": "Alguns relatos jornalísticos e páginas de redes sociais divulgaram rumores dando conta de que teria sido alcançado um acordo para rescindir meu contrato com o Al Ahly do Egito de forma amigável, e de que meu retorno às fileiras do Jeish Al Malaki estaria próximo, mas essas notícias não têm qualquer fundamento".

E acrescentou: "Atualmente, estou totalmente concentrado em minha preparação física e técnica, para apresentar meus melhores níveis e entrar nas opções da comissão técnica na disputa por vagas de titular dentro do Al Ahly do Egito".

Vocês podem discutir os assuntos e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"



