O italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, definiu a situação de seu astro Salem Al-Dawsari quanto à participação no próximo clássico contra o rival tradicional Al-Ittihad.

O Al-Hilal recebe o Al-Ittihad depois de amanhã, sábado, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita Riade, no confronto que marca o auge da oitava rodada da Liga Roshn.

O jornal saudita "Arriyadiyah" informou que Inzaghi decidiu incluir Salem Al-Dawsari na lista que disputará o clássico contra o Al-Ittihad, após a recuperação da lesão que o afligiu no período recente.

O jornal esclareceu que o treinador italiano pretende colocar Al-Dawsari no banco de reservas, para recorrer a ele caso precise de seus serviços durante a partida.

Próximas partidas HIL Campeonato Saudita 14:00 ITT

Al-Dawsari esteve ausente do Al-Hilal desde o início da atual temporada, por causa da lesão que sofreu durante a participação com a seleção saudita na Copa do Mundo 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

O jogador de 35 anos foi submetido a uma cirurgia no tendão do joelho na Finlândia, em julho passado, após a qual passou por um programa de reabilitação que durou até a última quinta-feira, quando retornou aos treinamentos coletivos.

Vale lembrar que o Al-Hilal contratou o brasileiro Gabriel Martinelli e o holandês Crysencio Summerville para a posição de ponta-esquerda, o que torna a situação de Salem Al-Dawsari quanto ao retorno à escalação titular extremamente difícil.