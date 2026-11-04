"Ele vem falhando no Feyenoord há semanas"

Jan Mulder se assustou na terça-feira com o Feyenoord, derrotado por 0 a 3 pela Inter na Liga dos Campeões. O comentarista está especialmente decepcionado com Gjivai Zechiël, como ficou claro nesta quarta-feira na Ziggo Sport.

"Eu não esperava por isso. A diferença de nível também não era tão grande quanto disseram depois. O Club Brugge vence essa mesma Inter em Milão por 1 a 3. O Feyenoord foi modesto demais, quase tímido", lamentou Mulder no dia seguinte. "Eles deveriam ter tido um pouco mais de confiança."

Mulder prosseguiu com sua análise. "Acho, sobretudo, que Gjivai Zechiël está deixando a desejar. Já faz algumas semanas", disse, cobrando do meio-campista que volte logo a ter atuações melhores com a camisa do Feyenoord.

"Zechiël é um jogador de muita qualidade, que elevava o nível do Feyenoord. Mas ele acha que já fez o suficiente", afirmou Mulder, surpreso na terça-feira com o jovem jogador, que, assim como seus companheiros, não conseguiu fazer frente à astuta Inter.

"Não havia uma diferença muito grande. Mas, em termos de intensidade, sim", acrescentou Imke Courtois. "A abordagem de jogo da Inter em nível internacional foi muito diferente na terça-feira. Os pequenos erros são punidos."

Giovanni van Bronckhorst manteve Zechiël em campo por 90 minutos, assim como Oussama Targhalline. Charles Vanhoutte teve um primeiro tempo muito difícil e foi substituído no intervalo por Tobias van den Elshout.

O Feyenoord ocupa o 30º lugar na Liga dos Campeões, com três pontos em quatro jogos. No dia 24 de novembro, a equipe de Roterdã terá uma nova chance, quando receberá o FC Porto no De Kuip.