Ele vai se aposentar? A maldição do Al-Nassr persegue o ex-goleiro do Arsenal

A maldição do Al-Nassr continuou a perseguir o ex-goleiro do Arsenal, ameaçando-o com a aposentadoria definitiva do futebol, apesar de ter chegado aos 37 anos de idade.

Trata-se do colombiano David Ospina, goleiro do clube mexicano Atlante, que já defendeu o Arsenal entre 2014 e 2018, e o Napoli até 2022, antes de se transferir para o Al-Nassr, onde permaneceu até 2024.

O programa colombiano "Pereira En Vivo" afirmou que Ospina atravessa um período difícil com seu novo clube mexicano, o Atlante, por causa de uma lesão que sofreu no Al-Nassr há 3 anos, mais precisamente em 2023.

O goleiro colombiano havia ficado afastado do Al-Nassr no período de janeiro a novembro de 2023, após passar por uma cirurgia, em razão de uma forte lesão que sofreu no cotovelo direito.

O programa colombiano esclareceu que Miguel Herrera, técnico do Atlante, confirmou que Ospina será avaliado pelos especialistas do clube, a respeito da lesão que sofre no cotovelo direito, diante da persistência de seus efeitos sobre ele, antes de definir seu futuro.

Isso acontece apesar de o jogador de 37 anos ter se juntado ao clube mexicano recentemente, durante a atual janela de transferências de verão, em uma negociação de transferência livre, após o fim de seu contrato com o clube colombiano Atlético Nacional.

Segundo o "Pereira En Vivo", Ospina adiou sua preparação para a nova temporada e viajou para se submeter a novos exames médicos, cujos resultados devem decidir a questão de sua transferência ao Atlante, ou sua necessidade de um novo tratamento antes de retornar aos gramados.

Vale lembrar que o goleiro colombiano disputou apenas 29 partidas ao longo de duas temporadas completas pelo Al-Nassr, em razão da lesão, nas quais suas redes foram balançadas 21 vezes, enquanto manteve o gol sem sofrer gols em 14 jogos.