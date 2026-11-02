Ele vai quebrar o tabu? Desafio duplo aguarda estrela do Barcelona diante do Aston Villa

O Barcelona recebe o Aston Villa, amanhã, terça-feira, no estádio Spotify Camp Nou, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

O Barcelona não conseguiu manter o gol intacto nas três primeiras rodadas da competição europeia, tendo sofrido 6 gols até agora.

O jornal Sport informou que o goleiro Joan García entra em campo diante de um desafio duplo: superar a decepção pelo gol que sofreu nos momentos finais contra o Alavés e pôr um ponto final na série de gols que balança suas redes na Champions League.

Joan García vem apresentando bons níveis entre as três traves, além de demonstrar atenção e rapidez para sair da área e afastar as bolas jogadas por trás da linha defensiva.

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O Barcelona saiu com o gol intacto apenas 4 vezes em 11 partidas pelo Campeonato Espanhol, sendo 3 delas nas quatro primeiras rodadas.

Desde 9 de setembro passado, a equipe do técnico Hansi Flick só conseguiu blindar o gol de Joan García uma única vez, diante do Getafe, no estádio Spotify Camp Nou.

Ao ser questionado sobre o assunto, durante uma entrevista ao canal Sport 3, Joan García não escondeu que terminou a confortável vitória sobre o Alavés sentindo certa decepção.

Ele disse: "Todos os goleiros vão te dizer a mesma coisa: que querem manter o gol intacto".

E acrescentou: "Mas, no fim das contas, sabemos que o mais importante é conquistar a vitória. É melhor que isso aconteça sem sofrer gols, mas o mais importante é somar os três pontos".

Vale lembrar que o Barcelona sofreu pelo menos um gol em 18 partidas consecutivas na Liga dos Campeões da Europa. A equipe não consegue manter o gol intacto na competição desde o início de abril de 2025, mais precisamente no jogo de ida das quartas de final contra o Borussia Dortmund. Além disso, na temporada passada, foi incapaz de impedir seus adversários de marcar em qualquer partida europeia que disputou.