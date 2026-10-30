Alonso comenta a crescente cobrança pelo tempo de jogo de Estevao
O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, enfrentou uma série de perguntas sobre o jovem talento Estevao Willian antes do confronto de sábado com o Manchester United pela Premier League. O brasileiro de 19 anos ficou no banco durante toda a derrota para o Liverpool na quarta-feira, o que provocou frustração entre os torcedores do Chelsea.
Apesar da pouca participação de Estevao nas últimas semanas, Alonso reafirmou sua confiança inabalável na trajetória do atacante.
O espanhol afirmou que a profundidade do elenco e o contexto das partidas determinaram suas escolhas táticas recentes.
Alonso assume total responsabilidade pela frustração do jogador
Em entrevista coletiva antes da partida, Alonso reconheceu o desejo natural de Estevao de jogar e assumiu a responsabilidade pelas poucas oportunidades dadas a ele. “Sim, claro, ele vai jogar. A temporada é longa e haverá momentos para todos”, afirmou Alonso.
“Não é segredo que todos os jogadores querem estar em campo, querem jogar. Quando qualquer um deles não recebe minutos suficientes por uma decisão minha, tenho de assumir a responsabilidade por não estarem tão felizes quanto poderiam.”
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“Ainda estamos no início da temporada, mas ele estará lá”, acrescentou o treinador.
Técnico do Chelsea descarta empréstimo em janeiro
Alonso descartou categoricamente a possibilidade de Estevao ser emprestado na janela de transferências de janeiro para jogar regularmente pela equipe principal. “Não, não há conversas sobre isso”, afirmou.
“Sim, não é uma questão de atitude. Tem a ver com o contexto dos jogos, com o início da temporada, e ele é um ótimo rapaz. Ele realmente quer se adaptar depois do primeiro ano de lesão, mas ainda estamos em outubro e ele será importante.”
“Nós conversamos e tentamos compartilhar nossos pontos de vista... A iniciativa parte de mim porque ele é jovem e preciso incluí-lo na conversa”, explicou.
Estevao busca espaço contra o Manchester United
Estevao tentará entrar em campo quando o Chelsea receber o Manchester United em Stamford Bridge, no primeiro horário de sábado.
Alonso espera que todos os jogadores do elenco estejam preparados para oportunidades táticas que surjam de repente.
O Chelsea busca reagir imediatamente após reveses consecutivos em competições nacionais.