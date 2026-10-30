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O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, assumiu total responsabilidade pelo pouco tempo de jogo de Estevao Willian após fortes cobranças dos torcedores. Alonso descartou as especulações sobre um empréstimo antes do confronto de sábado com o Manchester United e afirmou que o prodígio adolescente continua sendo peça central de seus planos de longo prazo.

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Alonso comenta a crescente cobrança pelo tempo de jogo de Estevao

O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, enfrentou uma série de perguntas sobre o jovem talento Estevao Willian antes do confronto de sábado com o Manchester United pela Premier League. O brasileiro de 19 anos ficou no banco durante toda a derrota para o Liverpool na quarta-feira, o que provocou frustração entre os torcedores do Chelsea.

Apesar da pouca participação de Estevao nas últimas semanas, Alonso reafirmou sua confiança inabalável na trajetória do atacante.

O espanhol afirmou que a profundidade do elenco e o contexto das partidas determinaram suas escolhas táticas recentes.

Alonso assume total responsabilidade pela frustração do jogador

Em entrevista coletiva antes da partida, Alonso reconheceu o desejo natural de Estevao de jogar e assumiu a responsabilidade pelas poucas oportunidades dadas a ele. “Sim, claro, ele vai jogar. A temporada é longa e haverá momentos para todos”, afirmou Alonso.

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“Não é segredo que todos os jogadores querem estar em campo, querem jogar. Quando qualquer um deles não recebe minutos suficientes por uma decisão minha, tenho de assumir a responsabilidade por não estarem tão felizes quanto poderiam.”

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“Ainda estamos no início da temporada, mas ele estará lá”, acrescentou o treinador.

Técnico do Chelsea descarta empréstimo em janeiro

Alonso descartou categoricamente a possibilidade de Estevao ser emprestado na janela de transferências de janeiro para jogar regularmente pela equipe principal. “Não, não há conversas sobre isso”, afirmou.

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“Sim, não é uma questão de atitude. Tem a ver com o contexto dos jogos, com o início da temporada, e ele é um ótimo rapaz. Ele realmente quer se adaptar depois do primeiro ano de lesão, mas ainda estamos em outubro e ele será importante.”

“Nós conversamos e tentamos compartilhar nossos pontos de vista... A iniciativa parte de mim porque ele é jovem e preciso incluí-lo na conversa”, explicou.

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Estevao busca espaço contra o Manchester United

Estevao tentará entrar em campo quando o Chelsea receber o Manchester United em Stamford Bridge, no primeiro horário de sábado.

Alonso espera que todos os jogadores do elenco estejam preparados para oportunidades táticas que surjam de repente.

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