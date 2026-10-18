O Atlético de Madrid recebeu notícias relativamente tranquilizadoras sobre a lesão do seu zagueiro argentino Cristian Romero, depois que os exames médicos revelaram uma lesão de baixo grau no músculo adutor.

De acordo com o que publicou o jornal Marca neste domingo, a lesão deixará Romero, o "Cuti", fora dos gramados por um período de 10 a 12 dias.

Romero havia gerado preocupação durante a vitória sobre o Espanyol, depois de sentir dores que o levaram a pedir substituição após uma hora de jogo, em meio ao temor da ausência do defensor que contribuiu para reforçar a solidez do setor defensivo da equipe.

Os exames aos quais o jogador foi submetido no domingo mostraram que a lesão vai além de um simples desgaste muscular, mas não é grave ao ponto de exigir uma ausência prolongada, já que as estimativas apontam para a possibilidade de seu retorno em menos de duas semanas.

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Ausência contra Stuttgart e Deportivo

Segundo o relatório, Romero não acompanhará a delegação do Atlético de Madrid que viaja a Stuttgart na segunda-feira, em preparação para o duelo contra a equipe alemã na terça-feira, pela Liga dos Campeões, e também desfalcará o time na partida contra o Deportivo La Coruña, marcada para o próximo sábado no estádio Metropolitano.

Em contrapartida, espera-se que o zagueiro argentino esteja apto para atuar na partida seguinte, contra o Levante, dentro de cerca de uma semana, mas a comissão técnica não apressará seu retorno caso ele não recupere a plena condição física.

Bayern e Barcelona: o objetivo mais importante

O objetivo principal do Atlético de Madrid é evitar o pior cenário, aquele que gera certa preocupação na comissão técnica: a possibilidade de o jogador ficar de fora dos duelos de peso que estão por vir.

Por isso, o técnico Simeone e sua equipe esperam ter Romero em plenas condições antes de uma semana decisiva, na qual recebe o Bayern de Munique na terça-feira e depois encara o Barcelona no domingo, em duas partidas de enorme importância pela Liga dos Campeões e pelo Campeonato Espanhol.

A presença do capitão da seleção argentina no miolo da zaga é vista como um elemento importante nesses dois confrontos, o que torna prioridade para a equipe não arriscar um retorno precoce, mesmo que seja necessário abrir mão dele na partida contra o Levante.