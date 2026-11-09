No Voetbalpraat , o assunto é Tjark Ernst, que recebe críticas frequentes como goleiro do Feyenoord. Para Maarten Wijffels, trazer Justin Bijlow de volta como primeira opção não é, de forma alguma, a solução.

"Todo ano há alguma coisa com os goleiros do Feyenoord, não é? Um tem um problema, outro é isso, outro é aquilo", diz Wijffels ao iniciar sua análise sobre os goleiros do clube de Roterdã.

"Veja o Justin Bijlow, que saiu do Feyenoord. Será coincidência que ele nunca mais tenha se machucado? Não é coincidência, certo?", questiona o jornalista esportivo. "Ele saiu daquela pressão negativa que sempre existe lá. E agora está jogando uma partida atrás da outra."

"Eu também fui vê-lo na Itália. Você o vê jogar. Ele está no lugar certo", afirma Wijffels, que vê o ex-goleiro do Feyenoord fazer um bom trabalho no Genoa. "Às vezes dizem que ele deveria voltar ao Feyenoord. Ele é que não deve voltar ao Feyenoord."

"Não, é sério. Isso foi ótimo para ele. E ele pode construir uma carreira jogando partidas sem parar", acrescenta Wijffels sobre Bijlow, que deixou o Feyenoord no ano passado.

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O colega Rypke Bakker entra na conversa. "Ernst precisa fazer uma defesa como a de Wellenreuther contra o Ajax, que o fez superar aquilo. E como a de Bijlow contra o Bayern de Munique na Liga dos Campeões. Ernst precisa passar uma partida sem sofrer gols e, quem sabe, ganhar confiança."

Ernst também não passou segurança no gol do Feyenoord no domingo, contra o sc Heerenveen, que venceu por 5 a 3. Por enquanto, o alemão parece contar com a confiança de Giovanni van Bronckhorst, embora isso possa mudar após a pausa para as seleções.