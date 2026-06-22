Ele sonha em contratá-lo... Dois obstáculos entre o United e o astro do Real Madrid

O renomado jornalista italiano Fabrizio Romano revelou que o Manchester United colocou o jogador da seleção francesa Aurélien Tchouaméni, do Real Madrid, no topo da lista dos “sonhos” para reforçar seu meio-campo, em uma iniciativa que visa encontrar o substituto ideal para o brasileiro Casemiro, mas a negociação enfrenta dois grandes obstáculos que podem impedir sua conclusão.

Romano disse em seu canal no YouTube na noite de segunda-feira: “Eu já disse várias vezes em abril e maio que, se o Manchester United tivesse liberdade para escolher o jogador ideal para substituir Casemiro, o nome que seria cogitado internamente seria Aurélien Tchouaméni. Ele é um meio-campista defensivo perfeito, com grande experiência europeia e excelente nível, e o interesse nele é totalmente confirmado.”

No entanto, Romano esclareceu que a negociação enfrenta dois problemas fundamentais: o primeiro é que o Real Madrid ainda não abriu as portas para a saída do jogador; o segundo é que o salário muito alto de Chouaméni no clube madrilenho não se encaixa no plano financeiro atual do clube inglês, o que torna difícil arcar com ele.

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Ele acrescentou: “Não há dúvida alguma de que o Manchester United sonha com Chouaméni e o admira; isso é certo. Eles valorizam muito o jogador e o consideram ideal, mas sejamos realistas: a negociação depende do Real Madrid, que ainda não abriu as portas, além da questão do salário. Essa é a realidade da situação”.

Chouaméni sofreu uma lesão muscular após a vitória da França por 3 a 1 sobre o Senegal na estreia da Copa do Mundo, o que fez com que ele ficasse de fora da segunda partida contra o Iraque.

Até o momento, o Real Madrid contratou oficialmente três jogadores, entre os quais não há nenhum que atue na posição de Chouaméni: Bernardo Silva, Marc Cucurella e Ibrahima Konaté.

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