Nasser Mansi, atacante do Zamalek, pediu desculpas pelo comportamento fora do roteiro durante a comemoração de seu gol contra o Rwanda Army, na última sexta-feira, no jogo de ida da segunda fase preliminar da Liga dos Campeões da África.

Nasser escreveu em sua conta no Instagram: "Grande torcida do Zamalek, minha casa, minha família e meu apoio depois de Deus. Escrevo estas palavras sentindo que preciso me desculpar com todo torcedor do clube que ficou incomodado comigo por causa do ato de jogar a camisa. Foi uma atitude errada da minha parte e me desculpo com toda a sinceridade. Por maior que tenha sido a pressão ou a emoção pela qual passei, isso não justifica o comportamento, e aceito qualquer punição."

E acrescentou: "O Zamalek e sua torcida têm um enorme mérito sobre mim depois de Deus, e não vou negar o mérito do lugar que me deu confiança e oportunidade. Não esqueço o amor da torcida, que sempre foi o apoio em cada gol que marco e em cada sucesso que alcanço, depois da graça de Deus e do apoio do clube, de sua torcida, dos meus companheiros e de todos que estão ao meu lado."

E prosseguiu: "Eu sou um de vocês. Para mim, o Zamalek não é apenas um clube, mas sim uma casa, uma família e um sentimento de pertencimento, e Nasser Mansi não vai esquecer o que o Zamalek e sua torcida fizeram por ele."

E continuou: "Somos uma só família e não vamos permitir que nada nos separe. Podemos discordar, mas o que vivemos juntos é maior do que qualquer situação, e o amor pelo Zamalek sempre nos une."

E completou: "Peço desculpas a todo zamalekista que ficou incomodado comigo e, se Deus quiser, vou retribuir esse pedido de desculpas dentro de campo, com meu desempenho e minha dedicação, e continuarei correspondendo à confiança que vocês depositam em mim. Viva o Zamalek e viva sua grande torcida. A torcida do Zamalek está sempre no coração."

Vale lembrar que Abdel Nasser Mohamed, diretor de futebol do Zamalek, decidiu aplicar uma pesada punição financeira a Nasser Mansi após sua comemoração ofensiva, sem revelar os detalhes até o momento.







