Uma reportagem publicada hoje, quinta-feira, elogiou a conduta de Kylian Mbappé, astro da seleção francesa, durante sua participação com os Bleus na Copa do Mundo de 2026.

O jornal “AS” afirmou que Kylian Mbappé foi o capitão indiscutível da França por um longo período, talvez por mais tempo do que o necessário.

Após o torneio no Catar, ele assumiu o comando, e ninguém conseguiu dividir com ele a liderança da seleção francesa por quatro anos.

Desde o início desta Copa do Mundo, o capitão da seleção francesa tornou-se uma pessoa diferente. Mais livre, ele não carrega mais o peso de toda a equipe e volta a mostrar seu melhor nível, dentro e fora de campo.

Porque, quando Mbappé está feliz, ele joga melhor... Nesta Copa do Mundo, ele provou estar no auge de sua forma, disputando tudo: a terceira estrela da França, a Chuteira de Ouro e o recorde de maior número de gols na história da competição.

Ele já marcou seis gols e deu duas assistências decisivas nesta edição, e parece que não vai parar. Pois ele é um exemplo a ser seguido. E fora de campo, ele não é diferente.

Mbappé demonstrou inúmeras atitudes gentis para com seus companheiros da seleção francesa desde o início da concentração da equipe, há um mês.

Com a maturidade que o caracteriza, tendo atingido o auge de seu desempenho e ciente de seu papel na seleção, ele se tornou um pilar fundamental para apoiar a equipe.

De acordo com a RMC, assim que chegou ao campo de treinamento da Copa do Mundo, o jogador francês presenteou cada jogador da equipe com fones de ouvido exclusivos para uso no torneio. Um gesto que parece simples, mas que deixou um impacto profundo no coração dos jogadores.

Mbappé assume diariamente a responsabilidade de cuidar do ânimo dos jogadores novatos e aliviar a pressão sobre eles. Em outras palavras, ele é o líder espiritual desses jogadores que estão disputando suas primeiras partidas na Copa do Mundo.

Esse lado dele ficou bem evidente na partida contra a Suécia: depois de marcar o primeiro gol pouco antes do fim do primeiro tempo, ele foi direto até Didier Deschamps para dedicar o gol à memória de sua falecida mãe.

O técnico e o jogador mantêm uma relação próxima, semelhante à de pai e filho, na qual trocam respeito e apreço, o que contribuiu para o excelente desempenho que Mbappé tem apresentado até agora no torneio.

O técnico comentou há alguns dias: “A imagem que as pessoas têm dele fora do clube nem sempre, ou raramente, reflete sua verdadeira essência”.