Ele se machucou?… Bellingham soa o alarme na seleção inglesa antes do confronto contra a Argentina

A mídia argentina afirma que o astro da Inglaterra, Jude Bellingham, sofreu uma lesão poucos dias antes da partida das semifinais da Copa do Mundo contra a Argentina, atual campeã.

O Estádio de Atlanta, nos Estados Unidos, se prepara para sediar a semifinal da Copa do Mundo de 2026 entre a Inglaterra e a Argentina, na noite da próxima quarta-feira.

Bellingham havia liderado a seleção inglesa na vitória sobre a Noruega nas quartas de final, marcando dois gols na vitória por 2 a 1, em partida que se estendeu por duas prorrogações.

No entanto, surgiram imagens de Bellingham segurando o ombro enquanto se preparava para dar declarações à imprensa após a vitória sobre a Noruega.

Ele também apareceu em uma foto segurando a parte superior do braço enquanto recebia orientações do técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel.





O jornal inglês “Metro”, citando o canal argentino TyC Sports, informou que a equipe médica da seleção inglesa está acompanhando de perto a condição de Bellingham antes da partida contra a Argentina.

Alegou-se que o astro do Real Madrid pode ser obrigado a usar uma bandagem contra a Argentina, na tentativa de se classificar para a final da Copa do Mundo e enfrentar o vencedor do jogo entre Espanha e França.

Bellingham sofreu uma colisão durante a partida contra a Noruega e foi visto conversando com Steve Kemp, fisioterapeuta da seleção inglesa, durante o intervalo para hidratação, continuando a sentir desconforto pelo resto da partida.

Bellingham ficou fora do início da temporada 2025/26 após passar por uma cirurgia no ombro em julho passado, o que lhe deixou uma grande cicatriz.

Após a cirurgia, o astro da seleção inglesa disse: “Cheguei a um ponto em que a dor já não é tão forte. Estou cansado de jogar usando uma tala”.

A seleção da Inglaterra está empenhada em garantir que o ex-jogador do Borussia Dortmund supere os receios de lesão antes do confronto contra a Argentina.

Vale lembrar que Bellingham está na briga acirrada pelo título de artilheiro da Copa do Mundo, com seis gols marcados, a apenas dois gols de Kylian Mbappé, estrela da França, e de Lionel Messi, capitão da Argentina.