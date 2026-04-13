Ele saiu carregado numa maca... Lesão “preocupante” no joelho de Wissam Abu Ali

O atacante palestino Wissam Abu Ali, jogador do Columbus Crew dos Estados Unidos, sofreu uma lesão no joelho durante a partida de sua equipe contra o Orlando City, que terminou empatada em 1 a 1 pela MLS, lesão que causou preocupação à comissão técnica.

Os problemas de Abu Ali começaram logo no início, quando o jogo foi interrompido aos 16 minutos após ele ter entrado em contato com Brian Ogida, caindo e segurando o joelho antes que a equipe médica interviesse para prestar os primeiros socorros.

Apesar de ter voltado para continuar a partida, o jogador continuou a sentir dores evidentes.

Aos 32 minutos, Abu Ali caiu novamente dentro da área sem qualquer intervenção dos adversários, pedindo substituição imediata, antes de deixar o campo carregado em uma maca, o que aumentou as preocupações quanto à gravidade da lesão.

Este incidente ocorre após o jogador ter sofrido uma lesão semelhante na temporada passada, durante um confronto contra o Toronto FC.

Nesta temporada, Abu Ali teve um início forte com o Columbus Crew, marcando 5 gols e dando uma assistência em 7 partidas, com mais de 500 minutos em campo.

Por sua vez, Henrik Redström, técnico do Columbus Crew, explicou após a partida que ainda não há clareza sobre a gravidade da lesão, confirmando que o jogador passará por exames detalhados para determinar o diagnóstico final.

“A lesão não é nada tranquilizadora, mas não posso afirmar nada neste momento”, disse Ridström, referindo que a decisão de manter o jogador em campo após a primeira lesão foi tomada em coordenação com a equipe médica, reforçando sua confiança na equipe responsável e considerando que o ocorrido pode ter sido “azar”.