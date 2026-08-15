Entre mensagens sucessivas e especulações incessantes, o futuro de Dani Ceballos se aproxima de um momento decisivo, depois que o jogador se viu diante de uma decisão que pode definir seu próximo destino antes do fechamento da janela de transferências de verão. O meio-campista espanhol segue esperando, num momento em que aumentam os indícios que ligam seu futuro ao Real Betis, o clube em que se formou e que ocupa um lugar especial em sua trajetória.

Apesar do interesse de outros clubes, Ceballos ainda não definiu seu próximo passo, desde o anúncio do fim de sua jornada com o Real Madrid neste verão.

Ceballos publicou uma mensagem em sua conta oficial no Instagram, na qual afirmou: "Perguntaram-me um dia qual foi a coisa mais louca que fiz por amor, e respondi: esperar", frase que gerou repercussão entre os torcedores do Betis, que a interpretaram como um sinal de seu desejo de retornar ao clube andaluz, segundo o site "El Desmarque".

Ceballos tem 30 anos, e a diretoria do Betis deseja recontratá-lo, mas as negociações ainda enfrentam um obstáculo financeiro, já que o clube precisa liberar espaço no orçamento salarial para registrar o jogador e concluir a operação.

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Ceballos aguarda um telefonema decisivo de Manu Fajardo, diretor esportivo do Betis, para determinar se o clube tem condições de dar o passo final. E a pressão do tempo aumenta com a proximidade do início das competições do Campeonato Espanhol. O meio-campista havia recebido propostas de outros clubes durante o verão, mas continuou dando prioridade ao Betis.

Ceballos também abriu mão de uma quantia importante junto ao Real Madrid e rescindiu seu contrato, num gesto que pareceu coerente com seu desejo de facilitar o retorno ao antigo clube.

Nas últimas semanas, Ceballos usou suas contas nas redes sociais para publicar fotos, músicas e mensagens que aumentaram as especulações sobre seu futuro, antes que seus sinais se tornassem mais diretos.

Ainda assim, o retorno não está definido, pois a decisão final continua ligada à capacidade do Betis de resolver sua situação financeira e liberar o espaço necessário no orçamento salarial antes do fim do período de transferências.

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