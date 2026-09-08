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Paris Saint-Germain Trophy ParadeGetty Images Sport

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Ele quebrou seu próprio recorde: o Paris Saint-Germain faz história na Bola de Ouro

PSG
O. Dembele
A. Hakimi
F. Ruiz
Bola de Ouro
França
Marrocos
Espanha

O campeão da Europa impõe sua lei

O Paris Saint-Germain alcançou um número histórico na corrida pelo prêmio da Bola de Ouro, após superar sua própria marca do ano passado.

A revista francesa "France Football", em parceria com a União das Federações Europeias de Futebol, a Uefa, anunciou na noite desta terça-feira a lista completa dos indicados a vencer o prêmio da Bola de Ouro, o "Ballon d'Or", de 2026, concedido ao melhor jogador do mundo.

Confira a lista completa dos indicados

A lista dos 30 jogadores indicados ao prêmio contou com 10 atletas de um único clube, o Paris Saint-Germain, em um feito inédito que reforça as chances da equipe.

Foram indicados ao prêmio pelo Saint-Germain: Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes, João Neves, Willian Pacho, Fabián Ruiz, Vitinha, além de Ferran Torres, que passou toda a temporada passada com a camisa do Barcelona antes de se juntar à equipe francesa neste verão.

Liga dos Campeões
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PSG
PSG
Slovan Bratislava crest
Slovan Bratislava
SLB

Esse domínio surge após o Saint-Germain conquistar o título da Liga dos Campeões da Europa na temporada passada, pela segunda vez consecutiva.

A equipe parisiense também foi campeã da Supercopa da Europa, além do Campeonato Francês.

A rede Squawka, especializada em estatísticas, informou que o Saint-Germain se tornou o primeiro clube da história a ter 10 jogadores indicados ao prêmio da Bola de Ouro em um único ano.

O Saint-Germain superou a marca anterior, que também estava registrada em seu nome, quando teve 9 jogadores indicados no ano passado, lembrando que Dembélé acabou levando o prêmio no fim.

Por sua vez, o Paris Saint-Germain fez questão de celebrar a conquista, destacando em seu site oficial a obtenção desse recorde inédito.

O nome do vencedor do prêmio será anunciado em uma grande cerimônia no dia 26 de outubro, na capital inglesa, Londres.

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