"Ele precisa procurar um psiquiatra": revolta no Iraque por causa de Yasser Al-Qahtani

As declarações de Yasser Al-Qahtani, ex-astro da seleção saudita, sobre a final da Copa da Ásia de 2007 provocaram uma onda de indignação no Iraque, depois de reabrir o capítulo do confronto histórico que terminou com a conquista do título pela seleção iraquiana diante da Arábia Saudita, em meio a duras críticas de jornalistas e analistas iraquianos, que consideraram que ele voltou a falar da partida muitos anos após o seu encerramento.

Al-Qahtani havia afirmado que a existência da tecnologia do árbitro assistente de vídeo (VAR) durante a final da Copa da Ásia de 2007 teria levado à prisão de três jogadores da seleção iraquiana, numa referência ao que descreveu como a violência vista na partida.

Essas declarações trouxeram de volta à tona o clima da antiga rivalidade entre as duas seleções, abrindo uma nova porta para o embate entre personalidades esportivas dos dois países.

Durante sua participação no canal iraquiano Al-Rabia Sports, o doutor Riyad Mazhar, acadêmico e analista esportivo iraquiano, desferiu um ataque a Al-Qahtani, considerando que voltar a falar da final depois de todos esses anos reflete, em sua visão, o impacto contínuo que a perda do título asiático teve sobre ele.

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Mazhar disse: "Do ponto de vista psicológico, parece que ele sofre de um impacto emocional evidente por não ter conquistado o título asiático, porque sempre volta a reabrir essa final, e isso nos deixa felizes, porque deixamos uma marca forte dentro dele".

O analista iraquiano acrescentou: "Ele vai continuar lembrando dessa final mesmo quando chegar aos 90 anos de idade. Sinto muito orgulho pela conquista desse título pela seleção do meu país, pois nós éramos a equipe mais merecedora", antes de dar um conselho polêmico ao ídolo do futebol saudita: "Aconselho que ele procure um psiquiatra para superar essa fase".

Jornalista iraquiano responde com declaração contrária: o que ele disse sobre Al-Qahtani?

Por sua vez, o jornalista e locutor esportivo iraquiano Taha Abu Ragheef criticou as declarações de Al-Qahtani, estranhando a reabertura do assunto da final quase duas décadas depois de sua realização, e considerando que a declaração não foi apropriada depois de todos esses anos.

Abu Ragheef disse: "Não sei o motivo dessa declaração estranha. Já se passaram 20 anos dessa final e, supostamente, ele não deveria ter feito esse comentário. Acredito que, se houvesse justiça, Al-Qahtani deveria ter sido expulso naquela partida e não deveria ter recebido o prêmio de melhor jogador do torneio".

A seleção iraquiana foi campeã da Copa da Ásia de 2007 após vencer a Arábia Saudita por 1 a 0 na partida final, conquistando um feito histórico que ainda ocupa um lugar de destaque entre seus torcedores.

Entre as declarações de Al-Qahtani e as reações iraquianas, a final voltou ao centro da polêmica, em um embate que se estendeu das decisões de arbitragem às críticas pessoais, depois que as lembranças do antigo confronto se transformaram em novo combustível para a discussão midiática entre as duas partes.



