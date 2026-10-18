Hossam Hassan, técnico da seleção do Egito, está acompanhando a evolução do jovem Younes Ibrahim, meio-campista do Brighton, da Inglaterra, com vista a uma possível convocação para o período de treinos de novembro, dentro dos esforços da comissão técnica para aproveitar os jovens talentos de origem egípcia que atuam profissionalmente na Europa.

Uma fonte dentro da seleção egípcia afirmou, em declarações à agência de notícias France-Presse, que Ibrahim, de 18 anos e nascido na Austrália, entrou nos planos de Hossam Hassan depois de chamar a atenção com sua promoção ao time principal do Brighton nesta temporada e sua estreia oficial contra o Kauno Žalgiris, da Lituânia, pela Liga Conferência Europa, na última quinta-feira, partida em que deu uma assistência na vitória por 4 a 0.

O jogador pode representar quatro seleções: Egito, Marrocos, Inglaterra e Austrália, graças às nacionalidades de seus pais e ao seu local de nascimento, o que levou a Federação Egípcia, por meio do comitê de profissionais de origem egípcia, a entrar em contato com ele e acelerar a conclusão dos procedimentos legais necessários.

A fonte explicou que a comissão técnica aguarda a finalização desses procedimentos pela federação, para viabilizar a inclusão do jogador no período de treinos de novembro, e apontou o desejo da seleção de repetir o caso de Haitham Hassan, que se juntou ao Egito em março passado, apesar de possuir as nacionalidades egípcia, tunisiana e francesa.

A seleção do Egito lidera o Grupo 2 das eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2027, com 4 pontos, após empatar sem gols com Angola e, em seguida, conquistar uma vitória expressiva sobre o Sudão do Sul por 5 a 0.