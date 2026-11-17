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Khalid Boulahrouz, Theo Janssen e Wim Kieft foram extremamente críticos à atuação de Denzel Dumfries contra a Alemanha na noite de segunda-feira. O defensor do Real Madrid não se saiu bem em alguns dos gols sofridos pela seleção holandesa.

Dumfries tinha a tarefa de marcar de perto Derry Scherhant, atacante do SC Freiburg, mas não conseguiu. Aos 32 minutos, o jogador acertou a trave com uma bela finalização, mas marcou seu gol nove minutos depois.

Scherhant driblou Denzel Dumfries com facilidade e, em seguida, mandou a bola no ângulo. Verbruggen não teve chance de defesa, e a Alemanha foi para o intervalo vencendo por 1 a 0.

Aos 60 minutos, Dumfries cometeu um erro ainda mais grave. Ele perdeu a bola em uma posição perigosa, e Wirtz puniu a falha sem piedade com um chute de longe que entrou após bater na parte interna da trave.

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Depois disso, a Holanda baixou a cabeça, e os alemães continuaram marcando. Com gols de Nico Schlotterbeck, mais um de Wirtz e Brajan Gruda, o placar terminou em 5 a 0.

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Após a partida, falou-se muito de Dumfries. O defensor da seleção holandesa não fez um bom jogo, como também observaram os analistas da Ziggo Sport no programa Rondo.

"No primeiro gol, ele precisa marcar muito mais de perto. Ele simplesmente deixa o atacante entrar na área. Assim, você fica muito mais vulnerável. Na área, qualquer contato é pênalti", criticou Boulahrouz.

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"Ele simplesmente não é um defensor tão bom", acrescentou Theo Janssen. "Ele é bom quando avança." Boulahrouz concordou, e Kieft também não ficou impressionado com Dumfries.

"Também tive a impressão de que ele não estava bem fisicamente", começou o ex-atacante de PSV e Ajax. "Ele corria com muita dificuldade, com um saco de batatas nas costas."