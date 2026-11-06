"Ele nem sabe quem é": como vive o goleiro de Andorra após o acidente fatal?

Jesús Owono vive um colapso emocional após o trágico choque com Jesús de Miguel, que morreu aos 30 anos apenas.

O atacante do Tenerife, De Miguel, morreu na manhã da última terça-feira, em decorrência de um "trauma torácico acidental", após uma colisão não intencional com Owono, goleiro de Andorra, enquanto este se lançava para afastar uma bola nos minutos finais de uma partida disputada na noite de segunda-feira.

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O trágico acidente provocou a paralisação da partida e colocou o futebol espanhol em luto. Segundo relatos da imprensa, Owono, de 25 anos, foi profundamente afetado pelo ocorrido.

O site "The Athletic" reproduziu as palavras de uma fonte próxima a um dos companheiros do goleiro: "Owono está arrasado, confinado em casa e isolado do mundo. Neste momento, ele nem sabe quem é".

A Associação de Futebolistas Espanhóis (AFE) prometeu oferecer apoio psicológico a Owono, por meio da organização de sessões especializadas para ajudá-lo a superar os efeitos do acidente.

Comunicado do goleiro

Após a morte de De Miguel, Owono divulgou um comunicado por meio de seu clube, no qual disse: "Estes são os dias mais difíceis da minha vida. Estou tendo dificuldade em encontrar as palavras, e é muito difícil para mim assimilar qualquer coisa do que aconteceu. Sinto uma dor imensa pela perda de Jesús. Penso nele, em sua família e em todos que o amavam".

E prosseguiu: "Sei que há muitas questões a serem tratadas, e enfrentarei o que vier com todo o respeito. Mas neste momento, sinceramente, não consigo pensar em nada além de Jesús e da tristeza que estamos vivendo. Descanse em paz, Jesús".

Owono havia sido expulso por causa da colisão e começou a deixar o campo antes de retornar para verificar o estado de De Miguel, enquanto a equipe médica corria para prestar os primeiros socorros necessários ao atacante.

Por sua vez, Lautaro Spatz, companheiro de Owono em Andorra, revelou que a equipe ficou "completamente arrasada" por causa do acidente, e disse em comunicado: "Há momentos em que o futebol perde seu sentido. Momentos que deixam uma marca para sempre e fazem você perceber o quão frágil é a vida. O que vivemos é algo que nenhum de nós jamais esquecerá. Uma tragédia que nos deixou completamente arrasados, sem palavras, e uma tristeza difícil de explicar".