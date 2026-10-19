Valentijn Driessen elogiou Owen Wijndal nesta segunda-feira no Kick-Off do De Telegraaf após a vitória do Ajax por 5 a 2 sobre o FC Groningen fora de casa. Apesar disso, o editor de futebol não acredita que o lateral jogará por muitos anos em Amsterdã.

"Ele alterna altos e baixos. Desta vez, esteve em alta. E jogou muito bem", elogiou Driessen, um dia após a vitória convincente do Ajax em Groningen.

O analista da Eredivisie prosseguiu com sua avaliação da atuação de Wijndal. "Naquele gol, ele deixou quatro jogadores do Groningen para trás. Isso é muito legal para o garoto. Porque ele me parece muito gente boa. Está sempre sorrindo, e todos os companheiros gostam muito dele."

"Mas, é claro, ele não tem nível para levar o Ajax a um patamar mais alto", ponderou Driessen. "Embora inicialmente achasse que tinha, quando ainda jogava com Steven Bergwijn. O melhor lado esquerdo da Europa: isso não se concretizou totalmente."

Driessen se referia a uma declaração de Wijndal, de janeiro de 2023, sobre o lado esquerdo do Ajax. "Acho que nos entendemos bem. E que, juntos pelo lado esquerdo, certamente somos os melhores da Holanda. Acho que, se acelerarmos de verdade, também teremos um bom lado esquerdo para a Europa", disse o lateral sobre sua parceria com Bergwijn.

O apresentador Pim Sedee sugeriu que Wijndal talvez seja atualmente o melhor lateral-esquerdo do elenco do Ajax, também porque Caio Henrique se machuca com frequência. "E Youri Baas e Daley Blind também podem jogar ali. Mas é um jogador que vale a pena ter no elenco, porque você sempre pode escalá-lo", acrescentou Driessen.

Na quinta-feira, contra o Hajduk Split, Míchel Sánchez escolheu Jofre Torrents para a lateral esquerda do Ajax. A escolha não deu certo e, três dias depois, Wijndal começou como titular em Groningen.