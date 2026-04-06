O jovem atacante Basem Al-Arini continuou a brilhar com o time do Al-Taawoun, após marcar um gol espetacular contra o Al-Khaloud, na vigésima e última rodada do Campeonato Joi de Elite Sub-21, apesar da derrota de sua equipe por 1 a 3, destacando mais uma vez suas habilidades de finalização e sua determinação em brilhar mesmo nas circunstâncias mais difíceis.

Apesar da derrota do Al-Taawoun, a equipe se classificou diretamente para as quartas de final, que definirão o campeão, após o término do sistema de liga.

Al-Arini é o destaque da temporada do Al-Taawoun, tendo elevado sua contagem para 18 gols no topo da tabela de artilheiros da Liga Jovem de Elite, confirmando sua habilidade e capacidade de integrar o time principal do Al-Sukari.

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Este é o quarto jogo consecutivo em que Al-Arini consegue marcar na competição, tendo balançado as redes do Al-Akhdoud com um gol, depois do Al-Hazm com dois gols na 17ª rodada, e um hat-trick na goleada de 4 a 2 sobre o Al-Nassr na 19ª rodada.









O Al-Taawoun ocupa a quarta posição, com 36 pontos na tabela de classificação da Liga de Elite, ficando atrás do Al-Nassr (38), do Al-Hilal (40) e do Al-Ittifaq (41).

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